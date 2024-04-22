Захоронение за 30 долларов: сколько стоит кремация в Украине

Уже больше половины украинцев положительно относятся к кремации. В настоящее время в государстве функционируют три крематория: в Киеве, Одессе и Харькове. А цена на услугу составляет от 1132 до 5200 гривен.

Так, по данным опросов, положительно оценивают процесс кремации 53,5% украинцев. OBOZ.UA обратился во все работающие крематории страны и разобрался, сколько стоит кремация в 2024 году. А также насколько цены в ритуальных бюро отличаются от указанной крематорием стоимости.

Стоимость кремации в Украине

OBOZ.UA проанализировал, что цены в ритуальных бюро на кремацию слишком завышены и иногда достигают 15 тыс. грн за услугу. Обратившись в справочное бюро крематориев, выяснилось, что кремация в Украине стоит в 10 раз дешевле указанных цен.

По состоянию на сегодняшний день крематории функционируют в трех городах: А именно:

г. Киев – ул. Байковая 16

В столице государственный крематорий работает на Байковом кладбище. Вокруг находится колумбарий, где можно установить урну с прахом и организовать "семейный склеп". Места там есть на несколько лет вперед. Стоимость захоронения в столичном крематории составляет:

кремация – 1132 грн;

комплекс (подготовка тела к кремации и другие сопутствующие услуги) – 4100 грн.

г. Одесса – Таировское кладбище

Одесский крематорий единственный в Украине, который работает круглосуточно. Для организации такой работы в 2022 году был произведен ремонт печей. А стоимость услуг составляет:

кремация – 1490 грн;

комплекс (подготовка тела к кремации и другие сопутствующие услуги) – 4500 грн;

г. Харьков – с. Жихарь, ул. Надгорная 3

В связи с войной Харьковский крематорий временно приостановил свою работу. Однако уже в 2023 году было завезено новое холодильное оборудование и возобновлена работа. Цены на кремацию в Харькове составляют:

кремация – 2200 грн.

Почему люди предпочитают кремацию

По данным Минрегиона, в Украине более 33 тысяч мест для захоронений. Их может быть еще больше, однако в последние годы люди выбирают несколько иной процесс, а именно – кремация. Это происходит по ряду причин, а именно:

нехватка мест на кладбищах;

простота процесса;

сравнительно низкая стоимость (например, в Киеве только услуга захоронения стоит от 7000 грн, а комплекс из услуг с похоронами на кладбище обойдется в 12 000 грн).

Что нужно для кремации

Кремация возможна только при представлении ряда документов. А именно:

свидетельство о смерти;

корешок врачебной справки, указывающий причину смерти;

паспорт заказчика;

в случае смерти в результате ДТП или насилия требуется разрешение из прокуратуры.

Под кремацию подлежит только тело лица, на которое оформляется услуга. Урну можно получить в течение полутора-двух недель. При срочной кремации урну можно получить за 6 часов.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, украинские парламентарии проголосовали за законопроект №10289, необходимый для строительства и эксплуатации Национального военного мемориального кладбища. Его местонахождение, согласно документу, будет определять Кабмин.

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