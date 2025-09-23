Задержки достигают более 2 часов: из-за вражеского обстрела в Украине опаздывает ряд поездов

Вследствие вражеского обстрела и повреждения инфраструктуры в Кировоградской области несколько поездов в Украине следуют с задержками. Больше всего это касается рейсов Одесса – Днепр, Одесса – Кривой Рог, Одесса – Запорожье, Львов – Запорожье и Одесса – Краматорск. Задержки достигают почти 3 часа.

Видео дня

Об этом сообщает "Укрзалізниця". Перевозчик сообщил, что делает все возможное для восстановления движения и просит пассажиров следить за актуальной информацией на сайте компании. Среди рейсов, подвергшихся изменениям в графике, наибольшие задержки пока имеют такие поезда:

№54 Одесса – Днепр – задержка 2 часа 26 минут;

№254 Одесса – Кривой Рог – 2 часа;

№51 Одесса – Запорожье – более 1 часа;

№128 Львов – Запорожье – около 1 часа 8 минут;

№92 Одесса – Краматорск – время прибытия смещается более чем на час.

Задержки коснулись не только внутренних сообщений, но и международных направлений. Так, поезд №749/750 Киев – Вена опаздывает почти на 3 часа. Похожая ситуация и с рейсами:

№9/10 Будапешт – Киев – 2 часа 2 минуты;

№715/716 Перемышль – Киев – 1 час 36 минут;

№73/74 Перемышль – Харьков – 1 час 17 минут;

№93/94 Холм – Харьков – также 1 час 17 минут.

Задержки зафиксированы и на маршрутах №31/32 Перемышль – Запорожье(1:07), №35/36 Одесса – Перемышль(0:57), а также на нескольких рейсах сообщением из Киева и Запорожья. "Укрзалізниця" призывает пассажиров заранее проверять время отправления и прибытия своих рейсов.

В ведомстве подчеркнули, что железнодорожники уже работают над восстановлением поврежденных участков, чтобы движение восстановилось как можно скорее. Пассажиров просят отнестись с пониманием к ситуации и приносят извинения за временные неудобства.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, из-за ремонта пути на Прикарпатье ряд поездов Киев – Рахов, Киев – Ясиня и другие будут курсировать только до Ворохты или Ивано-Франковска, а некоторые рейсы вообще не будут курсировать в определенные даты. Пассажирам советуют проверять обновленное расписание и планировать путешествия заранее, чтобы избежать недоразумений.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!