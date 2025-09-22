Некоторые поезда изменят движение, другие же вообще не будут курсировать: из-за ремонта путей переписали график перевозок

Из-за ремонта пути на Прикарпатье ряд поездов Киев – Рахов, Киев – Ясиня и другие будут курсировать только до Ворохты или Ивано-Франковска, а некоторые рейсы вообще не будут курсировать в определенные даты. Пассажирам советуют проверять обновленное расписание и планировать путешествия заранее, чтобы избежать недоразумений.

Об этом сообщает "Укрзалізниця". Работы проходят в межсезонье, когда железнодорожники традиционно ремонтируют пути и прилегающую инфраструктуру, чтобы гарантировать безопасность и комфорт путешествий.

В этом году ремонтные работы продлятся с 28 сентября по 16 октября 2025 года, и на этот период некоторые поезда изменят маршруты или временно не будут курсировать. В частности основные изменения для пассажиров сейчас такие:

Поезд Киев – Рахов (№233/234)

с 28 сентября по 13 октября поезд будет курсировать только до станции Ворохта;

в определенные даты поезд вообще не будет курсировать:

из Киева: 29 сентября, 1,7,13 и 15 октября;

29 сентября, 1,7,13 и 15 октября; из Ворохты: 30 сентября, 2,8,14 и 16 октября.

Другие поезда с ограничениями

с 28 сентября по 12 октября временно меняют маршрут такие поезда:

№57/58 Киев – Ясиня;

№55/56 Киев – Рахов;

№257/258 Кропивницкий – Ясиня;

№15/16 Харьков – Ясиня;

№108/107 Кривой Рог – Ясиня.

Некоторые рейсы будут курсировать только до Ивано-Франковска:

№6/5 Запорожье – Ясиня;

№33/34 Кривой Рог – Ясиня;

Поезд №95/96 Киев – Рахов будет иметь ограниченный маршрут:

до Ворохты из Киева: 28, 30 сентября, 2,4,6,8,10,12 октября;

28, 30 сентября, 2,4,6,8,10,12 октября; из Ворохты: 29 сентября, 1,3,5,7,9,11 октября;

29 сентября, 1,3,5,7,9,11 октября; в Ивано-Франковск из Киева: 29 сентября, 1,3,5,7,9,11 октября;

29 сентября, 1,3,5,7,9,11 октября; из Ивано-Франковска: 30 сентября, 2,4,6,8,10,12 октября.

30 сентября, 2,4,6,8,10,12 октября. поезд №26/25 Одесса – Ясиня временно будет курсировать по маршруту Одесса – Черновцы.

Поезда, которые не будут курсировать в определенные даты

№61/62 Днепр – Ивано-Франковск: 22,23,24,29,30 сентября и 1,6,7,8,13,14,15 октября;

№751/752 Киев – Ивано-Франковск – Киев: 23,24,25,30 сентября и 1,2,7,8,9,14,15,16 октября.

Изменения маршрута через Стрый (вместо Ходорова)

№142/141 Чернигов – Ивано-Франковск:

из Чернигова: 23,29 сентября, 1,7,13,15 октября;

из Ивано-Франковска: 24,30 сентября, 2,8,14,16 октября.

№228/227 Краматорск – Ивано-Франковск:

из Краматорска: 22,24,30 сентября, 6,8,14 октября;

из Ивано-Франковска: 23,25 сентября, 1,7,9,15 октября.

"Укрзалізниця" советует планировать путешествия заранее, внимательно проверять расписание и учитывать временные изменения маршрутов. Все детали о расписании и курсировании поездов доступны на официальном сайте. Ремонтно-путевые работы необходимы для обеспечения безопасности пассажиров и стабильности движения на железной дороге, поэтому временные неудобства неизбежны.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, Россия целенаправленно бьет по железнодорожной инфраструктуре, пытаясь усложнить перевозки пассажиров и грузов и нанести удар по украинской экономике. Несмотря на атаки, "Укрзализныця" обеспечивает непрерывность движения, привлекая резервные тепловозы и организуя альтернативные маршруты.

