Россия ударила по энергосистеме железной дороги в Украине: какие поезда задерживались

Россия атаковала энергосистему железной дороги в Днепропетровской области. Из-за дронового удара есть обесточенные участки – однако на движение поездов это не повлияло: они продолжают ходить по графику. Впрочем, ряд других поездов в Украине шел со значительными опозданиями – от 25 минут до более 2 часов.

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Об этом сообщает "Укразалізниця". Там отметили: дроновая атака произошла под утро 19 марта.

"Во время ликвидации последствий враг нанес повторный удар. К счастью, без пострадавших. Для тушения пожара на объекте предоставлен приказ о выезде пожарного поезда "Укрзалізниці". Работаем над восстановлением", – говорится в сообщении.

В Украине сильно опаздывают поезда

В то же время, по последней информации "Укрзалізниці" ряд поездов в Украине шел с солидным опозданием. В частности:

№351/352 Кишинев – Киев-Пасс. задержиавался на 2 часа 8 минут;

№41/42 Трускавец – Днепр-Главный – на 1 час 3 минуты;

№143/144 Рахов – Сумы – на 25 минут.

При этом следует помнить: в реальном времени задержка может уменьшаться. Точная информация о времени прибытия предоставляется справочной службой вокзалов.

В целом же, поезда могут опаздывать по различным причинам. В частности, из-за:

технических неисправностей;

непогоды;

задержек при посадке пассажиров на станциях;

перегруженности железнодорожных путей;

ошибок диспетчеров и машинистов и пр.

Правила покупки билетов на поезда обновили

Ранее же украинцам разрешили покупать билеты на поезда другим людям – и передавать им бонусы за это. Для этого в приложении "Укрзалізниці" следует создать профиль пассажира, для которого приобретаете билет, и указать его имя, фамилию, отчество и номер телефона, на который зарегистрирован его аккаунт. Как рассказали в "Укрзалізниці":

приобретенный билет автоматически появится в аккаунте такого пассажира.

"обнимашки" (бонусы) за путешествие будут начислены ему же.

У перевозчика подчеркнули: важно проверить, совпадают ли введенные данные с информацией в аккаунте пассажира, для которого покупается билет. Ведь система "автоматически проверяет их соответствие".

"Шеринг билетов между аккаунтами. Создайте профиль пассажира, для которого приобретаете билет. Билет появится в аккаунте пассажира", – сообщили в "Укрзалізниці".

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, "Укрзалізниця" запустила поезда по самой длинной и одной из древнейших узкоколейных железных дорог Европы. В рейсы они выйдут 22 марта. Стоимость билетов – 140 грн. для взрослых.

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