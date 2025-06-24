Задержка большая: в Украине опаздывает ряд поездов

В Украине зафиксирована задержка ряда поездов. Среди причин – атака Россией Днепропетровщины. Из-за этого, в частности, поезд №3/4 Ужгород – Запорожье задерживается на 59 минут.

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Об этом сообщили в самой "Укрзалізниці". Там отметили, что задержки также затронули поезда:

№88/87 Ковель – Запорожье.

Время опоздания – 46 минут.

№128/127 Львов – Запорожье.

Время опоздания – 29 минут.

"В результате вражеской атаки также будут наблюдаться незначительные задержки рейсов", – рассказали в перевозчике. Отметив: отслеживать время задержки поездов можно по ссылке.

Кроме того, подчеркивается, задерживаются и другие поезда. В частности:

№705/706 Пшемысль Главный – Киев-Пас.

Время задержки – 9 минут.

№771/772 Хмельницкий-Киев-Пас.

Время задержки – 7 минут.

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