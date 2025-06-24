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Задержка большая: в Украине опаздывает ряд поездов
В Украине зафиксирована задержка ряда поездов. Среди причин – атака Россией Днепропетровщины. Из-за этого, в частности, поезд №3/4 Ужгород – Запорожье задерживается на 59 минут.
Об этом сообщили в самой "Укрзалізниці". Там отметили, что задержки также затронули поезда:
- №88/87 Ковель – Запорожье.
Время опоздания – 46 минут.
- №128/127 Львов – Запорожье.
Время опоздания – 29 минут.
"В результате вражеской атаки также будут наблюдаться незначительные задержки рейсов", – рассказали в перевозчике. Отметив: отслеживать время задержки поездов можно по ссылке.
Кроме того, подчеркивается, задерживаются и другие поезда. В частности:
- №705/706 Пшемысль Главный – Киев-Пас.
Время задержки – 9 минут.
- №771/772 Хмельницкий-Киев-Пас.
Время задержки – 7 минут.
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