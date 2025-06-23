В Украине запустили новый поезд по популярному маршруту: цена билетов

"Укрзалізниця" назначила новый поезд между Винницей и популярным туристическим центром – Одессой. Впрочем, он будет временным: рейсы назначены лишь на пиковые даты – 4 и 6 июля. Билеты уже поступили в продажу – и, в частности, на рейс 4 июля из Винницы стоят 784,69 грн.

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Об этом сообщили в самой "Укрзалізниці". Там отметили: поезд получил номер 708/707.

"На пиковые даты назначаем дополнительный поезд №708/707 Одесса – Винница – Одесса. В составе поезда – купейные вагоны с сидячими местами, то есть без спальных полок. Нечетные места – у окна, парные – ближе к двери купе", – говорится в сообщении.

Расписание нового поезда

Отправление из Одессы – в 08:11. Прибытие в Винницу – 14:15.

Отправление из Винницы – 15:05. Прибытие в Одессу – 20:59.

В дороге поезд будет останавливаться на ряде станций. В частности:

Подольск;

Вапнярка;

Жмеринка.

Где купить билеты на поезд в Одессу

В приложении "Укрзалізниці".

На сайте перевозчика.

В кассах вокзалов.

Сколько стоят билеты на новый поезд

Из Винницы.

На рейс 4 июля билеты продают в вагоны 1 класса. Их стоимость – 784,69 грн.

На рейс 6 июля билеты продают также в вагоны 1 класса. Стоят они так же.

Из Одессы.

На рейс 4 июля билеты продают в вагоны 1 класса. Их стоимость – 784,69 грн.

На рейс 6 июля билеты продают также в вагоны 1 класса. Стоят они так же.

Как сообщал OBOZ.UA, кроме того, "Укрзалізниця" запускает сразу несколько новых поездов из Киева в популярные среди туристов "летние" города – Львов, Одессу, Трускавец. Также назначается поезд между Львовом и Одессой.

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