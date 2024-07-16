Задержка большая: поезд на популярном маршруте сильно опаздывает

Вечером 16 июля поезд на популярном направлении из Польши в Украину идет с большим опозданием. В пути он задержится почти на 1,5 часа.

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Об этом сообщили в "Укрзалізниці". Отмечается, что поезд №705/706 Пшемысль Главный – Киев-Пасс. опоздает на 1 час 22 минуты.

Таким образом, предварительно, он придет на конечную станцию в 21:19.

Кроме того, с большим опозданием идет поезд №81/82 Ужгород-Киев-Пасс. Он задерживается на 51 минуту. Впрочем, на конечную станцию поезд должен прийти лишь утром 17 июля, поэтому существует вероятность, что свое время он нагонит.

Как быстро приобрести билет на популярный поезд

В то же время, для успешного приобретения билетов на популярные направления во время пикового сезона рекомендуется использовать официальное приложение Укрзалізниці. Это значительно упрощает поиск и бронирование билетов.

Приложение дает возможность проверить наличие билетов в реальном времени. Что позволяет быстро реагировать на появление свободных мест.

Если нужный билет на желаемую дату отсутствует, воспользуйтесь сервисом мониторинга билетов, который был запущен несколько месяцев назад и уже работает на полную мощность. Перцовский отметил, что более 50 тысяч билетов ежедневно мониторятся пассажирами. Данный сервис предлагает две опции.

Первая – это автовыкуп билета. Эта функция позволяет автоматически выкупить билет в случае его появления даже ночью. Если вы первыми в очереди, билет сразу будет забронирован для вас.

Вторая – это сообщение о наличии билета. Эта опция позволяет получать сообщения о появлении билета, чтобы вы могли быстро его приобрести. Перцовский подчеркнул, что во время пикового сезона возможность мониторить ограничивается до нескольких поездов одновременно, но этот сервис все равно остается популярным среди пассажиров и помогает многим найти билеты.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее в Украине запустили новый поезд между Киевом и Одессой. В первый рейс он отправился 9 июля и будет курсировать будет через день.

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