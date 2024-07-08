"Укрзалізниця" запустила новый поезд по популярному маршруту: сколько стоят билеты

В Украине запустили новый поезд между Киевом и Одессой. В первый рейс он отправиться 9 июля и будет курсировать будет через день.

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Об этом сообщили в самой "Укрзалізниці". Там отметили:поезд получил номер 761/762.

"Реагируем на рост спроса пассажиров на поездки в Одессу. И добавляем мест в этом направлении на определенные даты. На маршруте будут курсировать вагоны с сидячими местами 1-го и 2-го класса", – говорится в сообщении.

Где купить билеты

Билеты на рейсы будут доступны в приложении "Укрзалізниці". А кроме того:

на сайте;

в чат-боте;

в кассах вокзалов.

Расписание поезда

Из Киева поезд будет отправляться в 6:03. Прибывать в Одессу – в 13:34.

В обратном направлении поезд будет отправляться в 14:20. Прибывать в Киев в 21:54.

Сколько стоят билеты на поезд между Киевом и Одессой

Примечательно, что поезд еще не совершил свой первый рейс, а уже стал популярным среди украинцев. В частности, согласно информации "Укрзалізниці", на поездку из Киева на ближайшие даты билетов уже нет.

На рейс 17 июля же из Киева в Одессу билеты стоят:

1 класс – 755 грн;

2 класс – 434 грн.

В обратную сторону стоимость билетов такая же. При этом на рейс из Одессы в Киев билеты есть и на некоторые более ранние даты – однако осталось их сравнительно немного.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время "Укрзалізниця" с 4 июля изменила время старта продаж билетов на ряд популярных международных рейсов. В частности, в Польшу (Перемышль, Дорогуск, Хелм, Варшава) реализация будет начинаться в 9:00. Глубина – 20 суток до даты отправления.

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