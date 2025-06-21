За сутки ДТЭК вернул свет для почти 20 тысяч семей после вражеских атак

За день энергетики ДТЭК смогли восстановить электричество после вражеских обстрелов в домах более 19,3 тысяч семей в Донецкой и Днепропетровской областях.

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Об этом говорится в сообщении ДТЭК.

Отмечается, что вражеские атаки продолжаются. Но энергетики так же не оставляют ремонтировать поврежденные или разрушенные сети и оборудование, как только военные и саперы предоставляют разрешение на проведение работ.

В частности, в Донецкой области вчера удалось вернуть свет в 12,6 тысяч домов после вражеских обстрелов.

В то же время на Днепропетровщине за тот же период энергетики восстановили электроснабжение 6,6 тысяч домов местных жителей.

Напомним, на прошлой неделе энергетики ДТЭК Рината Ахметова вернули свет более 137 тысячам семей, чьи дома были без света из-за вражеских обстрелов.