За полгода ДТЭК инвестировал 4 млрд грн в ремонты ТЭС, что больше чем за весь 2024 год

В первом полугодии 2025 года компания ДТЭК инвестировала около 4 млрд грн в ремонты и восстановление теплоэлектростанций.

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Об этом говорится в сообщении ДТЭК.

"В первой половине 2025 года ДТЭК Энерго инвестировал уже около 4 миллиардов гривен в ремонты и восстановление теплоэлектростанций, поврежденных в результате массированных атак. Это — больше, чем за весь 2024 год", - говорится в нем.

Отмечается, что компания уже выполнила значительный объем работ по ремонтам, но еще остается много работы по восстановлению.

"Наши энергетики восстанавливают не только оборудование, но и уверенность в дальнейшем надежном функционировании тепловой генерации и энергосистемы в целом. Электричество — это основа всего, и мы делаем все возможное, чтобы ее хватало даже в самые тяжелые моменты", — отмечает генеральный директор ДТЭК Энерго Александр Фоменко.

Напомним, в 2024 году ДТЭК Рината Ахметова направил 3,6 млрд грн — на восстановление ТЭС и 7,5 млрд грн — на поддержку украинской угледобычи.