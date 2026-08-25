Ящики с наличными и миллионы в виртуальных активах: в Украине раскрыли крупный центр конвертации в агросфере

В Украине раскрыли крупный конвертационный центр, через который, по данным следствия, более 60 подконтрольных компаний осуществляли теневые операции с агропродукцией и сокрытие доходов. Часть полученных средств, по версии правоохранителей, переводили в наличные и виртуальные активы, а следователи продолжают устанавливать всех причастных и возможных пользователей схемы.

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Об этом сообщает Бюро экономической безопасности (БЭБ). Правоохранители устанавливают всех причастных к организации схемы, а также предприятия, которые могли пользоваться услугами конвертационного центра.

Более 60 компаний с признаками фиктивности

По информации БЭБ, участники схемы создали и использовали разветвленную сеть подконтрольных предприятий. Всего следствие установило более 60 компаний, имевших признаки фиктивности.

Через эти структуры, по версии правоохранителей, предприятиям реального сектора экономики помогали скрывать доходы и уменьшать налоговые обязательства. Для этого использовались документы с недостоверными сведениями, которые позволяли формально объяснить происхождение продукции и движение средств.

Основным направлением деятельности схемы была торговля сельскохозяйственной продукцией. Именно в этой сфере, по данным следствия, проводились операции, которые не отражались надлежащим образом в бухгалтерском и налоговом учете.

Как работала схема с агропродукцией

По данным следствия, сельскохозяйственную продукцию закупали у производителей за наличные. При этом соответствующие операции не отражались в бухгалтерских документах и налоговой отчетности. В дальнейшем товар необходимо было легализовать для последующей продажи на внутреннем рынке или экспорта.

Для этого, по версии БЭБ, от имени подконтрольных предприятий оформляли документы с ложными сведениями. В частности, в документации могли указывать недостоверные данные о:

происхождении сельскохозяйственной продукции;

ее стоимость;

характеристики товара.

Таким образом, для продукции создавали формальную историю происхождения, которая, по данным следствия, не соответствовала реальным обстоятельствам закупки и дальнейшего движения товара. После продажи продукции полученные средства, по данным БЭБ, выводили в теневой оборот.

Отмечается, что это могло позволять скрывать фактические доходы и уменьшать суммы налогов, которые должны были уплачиваться в бюджет. Часть средств участники схемы, по версии следствия, переводили в виртуальные активы.

В БЭБ считают, что таким образом фигуранты могли пытаться скрыть происхождение денег и избежать финансового мониторинга. Правоохранители в настоящее время изучают движение средств, устанавливают источники их происхождения и проверяют, через какие именно операции осуществлялись расчеты.

В настоящее время детективы продолжают досудебное расследование. Одной из главных задач является установление полного круга лиц, которые могут быть причастны к деятельности конвертационного центра. Кроме того, правоохранители проверяют предприятия, которые могли пользоваться услугами сети подконтрольных компаний для проведения теневых операций.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, раскрыта сеть нелегальных обменных пунктов, которые проводили операции с долларами и евро без надлежащей регистрации, а клиентам вместо фискальных чеков выдавали их имитации. В результате из незаконного оборота изъяли более 1,6 млн грн, $138 тыс. и почти 8 тыс. евро, в настоящее время расследуется деятельность сети.

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