Японская компания Uniqlo завершает работу на территории страны-террористки России. Ритейлер уже разорвал все договоры аренды помещений по стране и уволил весь персонал с выплатой 11 окладов.

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Российские СМИ со ссылкой на свои источники рассказали, что залы в торговых центрах в Москве, где раньше размещался японский бренд, уже заняли другие магазины. Так, например, Uniqlo больше нет в "Атриуме", в ТЦ "Европолис", "Афимол-сити", "Европейском", "Форт Отрадное", "Авиапарке".

До полномасштабного вторжения РФ в Украину в России было около 50 магазинов Uniqlo. Тогда было заявлено, что компания закрывает магазины. После этого на российском рынке оставались около 27 магазинов, но их вскоре закрыли.

Uniqlo – японская розничная сеть повседневной одежды, является дочерней компанией Fast Retailing. На 31 мая 2023 года под вывеской Uniqlo работало 2440 магазинов в 24 странах мира.

Ранее сообщалось, что в России намерены заменить все такси-иномарки местными автомобилями. В частности, модели АВТОВАЗ, УАЗ и тульского предприятия китайской марки Haval.

Сами таксисты недовольны, а потому написали письмо правительству РФ, в котором заявляют, что это приведет, в частности, к "снижению транспортной доступности в стране". Чиновники полагают, что полный перевод такси на российские автомобили защитит страну от санкций.

Как писал ранее OBOZREVATEL, в РФ решили выпускать новую Lada Granta без подушек безопасности – чтобы сохранить рабочие места и избежать простоя заводов. При этом тогдашний вице-премьер РФ Юрий Борисов заявил, что отсутствие подушек безопасности в автомобиле, который в самой России прозвали "машиной-убийцей", россияне переживут.

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