Вымогал $35 тыс. за разрешение для электростанции во время войны: задержан мэр-взяточник в Одесской области

Украинские правоохранители разоблачили мэра одного из городов Одесской области в коррупции. Чиновник требовал от подрядчиков $35тыс. взятки за разрешение на строительство ветроэлектростанции.

Видео дня

Об этом сообщил генеральный прокурор Руслан Кравченко. Чтобы обойти закон, чиновник пытался провести все транзакции в криптовалюте – это ему не помогло избежать правосудия.

Что выяснили следователи

Украинская компания совместно с британским инвестором планировали построить в Одесской области ветроэлектростанцию – чтобы обеспечить регион альтернативной энергией в условиях постоянных российских атак на критическую инфраструктуру.

Для старта строительства предпринимателям был нужен только ордер на удаление зеленых насаждений вдоль подъездных путей. Однако мэр начал искусственно блокировать процесс – не помогла и передача городскому совету трех генераторов в качестве благотворительной помощи.

Во время назначенной в ресторане встречи мэр озвучил инвесторам свой "тариф" – сначала $30 тыс., но позже его аппетиты выросли до $35 тыс. Деньги должны были поступить двумя траншами:

$10 тыс. после чего мэр подтвердил оплату и запустил процесс подготовки ордера;

после чего мэр подтвердил оплату и запустил процесс подготовки ордера; $25 тыс. – после готовности документа.

Чтобы скрыть незаконные средства, чиновник использовал криптосхему: через посредника передал предпринимателям код для одесского обменника, где наличные конвертировали в криптовалюту и зачисляли на указанный электронный кошелек.

Что будет дальше

Но скрыть взятку не удалось – правоохранители задокументировали передачу средств и после получения чиновником полной суммы задержали его. Сейчас мэру сообщено о подозрении в вымогательстве и получении неправомерной выгоды в особо крупном размере (ч. 4 ст. 368 УК Украины). Санкция за это правонарушение предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью и конфискацией имущества.

Прокуратура будет обращаться в суд с ходатайством об избрании меры пресечения и отстранении чиновника от должности. Сейчас следствие продолжается.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что в Черкасской области правоохранители разоблачили заместителя городского головы, который пытался за 5 тысяч долларов закрыть уголовное производство, в котором он является подозреваемым. Чиновника задержали с поличным – во время передачи взятки начальнику одного из отделов Главного управления Нацполиции области.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!