Пытался за взятку закрыть уголовное производство: В Черкасской области разоблачили заместителя городского головы

В Черкасской области правоохранители разоблачили заместителя городского головы, который пытался за 5 тысяч долларов закрыть уголовное производство, в котором он является подозреваемым. Чиновника задержали "на горячем" – во время передачи взятки начальнику одного из отделов Главного управления Нацполиции (ГУНП) области.

Об этом сообщила пресс-служба Офиса Генпрокурора. Отмечается, что подозреваемому уже избрали меру пресечения.

Какое уголовное дело чиновник пытался закрыть взяткой

Против заместителя мэра открыто уголовное производство за действия, которые привели к засорению окружающей среды и нанесению материального ущерба государству.

Установлено, что подозреваемый, занимая должность директора коммунального предприятия городского совета, в течение 2020–2025 годов допустил систематическое размещение твердых бытовых отходов за пределами полигона – на смежном земельном участке площадью более 4,5 га.

В результате произошло засорение и загрязнение земель, что создало опасность для окружающей среды, а государству нанесло материальный ущерб на более 6 млн грн.

Подозреваемый "добавил" себе еще одну статью

Чиновника задержали, когда он передавал взятку в размере 5 тысяч долларов начальнику одного из отделов ГУНП за принятие решения о закрытии уголовного производства в отношении него.

Пойманный "на горячем" заместитель мэра добавил себе еще одну статью – теперь его подозревают уже по трем статьям Уголовного кодекса Украины.

"Чиновнику сообщено о подозрении в предоставлении неправомерной выгоды, загрязнении земель и служебной халатности, повлекших тяжкие последствия (ч. 1 ст. 239, ч. 2 ст. 367, ч. 3 ст. 369 УК Украины).

Санкции статей предусматривают наказание лишением свободы на срок от 4 до 8 лет.

Как сообщал OBOZ.UA, на Черниговщине разоблачили чиновника ТЦК, который за взятки влиял на решение ВВК. Он обещал обеспечить "нужное" заключение комиссии об ограниченной годности к службе, что фактически делало невозможным направление в боевые подразделения. За такие "услуги" чиновник требовал 2,5 тысячи долларов США.

