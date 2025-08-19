"Детям войны" в Украине обещают выплату 12 тыс. грн: что происходит на самом деле

В украинском сегменте соцсетей распространяется фейк о выплате 12,6 тыс. грн детям, рожденным после 2014 года. Такой программы поддержки не существует, а подобные ложные публикации имеют целью лишь расширение аудитории ресурсов, которые их распространяют.

Видео дня

Об этом заявили в Центре противодействия дезинформации (ЦПД) при Совете национальной безопасности и обороны Украины. Сообщается, что видео с подобными заявлениями были обнаружены в TikTok.

Детали

На обнаруженных видео говорится, что детям, рожденным после 2014 года, предоставляется право на получение статуса "ребенок войны" и помощь в размере 12,6 тыс. грн. При этом утверждается, что это урегулировано постановлением Верховной Рады №268 от 1 августа 2025 года.

Кроме того, для правдоподобности видео дополнены фейковыми сайтами Дії и парламента. Хотя на самом деле на сайте Рады нет постановления с такими номером и датой – последнее по состоянию на 19 августа постановление парламента №4559-IX (о включении в повестку дня законопроектов) датируется 31 июля.

Зато есть постановление Кабинета министров Украины №268 от 7 марта 2025 года. В нем говорится о внесении изменений в Положение о Едином государственном веб-портале для сбора пожертвований в поддержку Украины United24.

"Подобные видео распространяются с целью введения людей в заблуждение, увеличения охватов и аудитории определенных ресурсов", – объяснили в ЦПД.

Впрочем, подобные фейки появляются в сети не впервые. В прошлом году в соцсетях распространялась информация о законе, согласно которому якобы с 1 сентября дети будут получать по 15 тыс. грн ежемесячно в течение трех лет.

Украинцев обманывают "выплатами от ООН"

Также недавно было обнаружено, что мошенники в сети предлагают украинцам выплату 10,8 тыс. грн "от ООН". Чтобы схема казалась правдоподобной, злоумышленники указывают один из украинских банков для "получения" денег – якобы для этого надо подать заявку на получение помощи на фальшивом сайте.

Но следует учитывать, что ООН не проводит выплаты по такому механизму и не предоставляет финансовую поддержку через сторонние непроверенные сайты. Но Агентство ООН по делам беженцев (УВКБ ООН) действительно оказывало помощь в объеме 10 800 грн украинским гражданам:

вынужденно перемещенным лицам, которые переместились в течение последних 6 месяцев;

тем, кто после вынужденного перемещения в связи с военными действиями вернулся в Украину или места постоянного проживания после 24.02.2022.

Также OBOZ.UA сообщал, что украинцы могут получить от государства помощь в размере 4500 гривен в рамках базовой социальной помощи. Деньги выплачивают малозащищенным слоям населения – одиноким матерям, многодетным и малообеспеченным семьям, а также детям, чьи родители не платят алиментов.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!