Выманивали деньги у украинцев под видом возврата инвестиций: раскрыт новый мошеннический колл-центр

Во Львове раскрыли масштабную мошенническую схему, участники которой под видом сотрудников финансовых сервисов выманивали деньги у граждан Украины и стран Европейского Союза (ЕС). Общая сумма установленного ущерба уже превысила 50 тысяч евро, что составляет около 2,7 миллиона гривен. Шестерым участникам организованной группы уже сообщили о подозрении.

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Об этом сообщает Офис Генерального прокурора. По информации правоохранительных органов, злоумышленники звонили людям, которые ранее уже потеряли средства на различных инвестиционных платформах. Используя психологическое давление и доверие потерпевших, они убеждали, что могут помочь вернуть потерянные деньги или сопроводить процесс их возмещения.

Как работала схема

Следствие установило, что мошенники представлялись сотрудниками финансовых компаний или сервисов, которые якобы специализируются на возврате средств от неудачных инвестиций. Потерпевшим сообщали, что для получения компенсации необходимо выполнить несколько формальностей — в частности, уплатить определенные комиссии, налоги или другие платежи.

После этого граждан убеждали переводить деньги на подконтрольные криптовалютные кошельки и биржи. В дальнейшем полученные средства, по версии следствия, переводили в криптовалюту, обналичивали и распределяли между участниками преступной группы.

Правоохранители отмечают, что организаторами схемы были двое жителей Львовской области. Впоследствии они привлекли ещё четырёх сообщников, среди которых был несовершеннолетний.

Пострадавшие потеряли десятки тысяч евро

На данный момент официально установлены шесть потерпевших – граждан Украины и Польши. Общая сумма подтвержденных убытков превышает 50 тысяч евро или около 2,7 миллиона гривен. Однако следователи не исключают, что реальное количество пострадавших может быть значительно больше. Продолжается установление всех лиц, которые могли стать жертвами этой мошеннической схемы.

25 июня 2026 года киберполицейские Львовской области совместно со следователями Главного следственного управления Национальной полиции и сотрудниками СБУ провели масштабную кибероперацию, в результате которой деятельность мошеннического колл-центра была пресечена. В рамках спецоперации правоохранители провели 13 санкционированных обысков в помещениях, где функционировал колл-центр, по местам проживания подозреваемых, а также в их автомобилях.

В ходе следственных действий были изъяты компьютерная техника, мобильные телефоны, цифровые носители информации, SIM-карты, черновые записи и значительные суммы наличных в различных валютах. Общая стоимость изъятых средств превышает четыре миллиона гривен в эквиваленте. Их происхождение в настоящее время проверяется.

Подозрения и арест имущества

Под процессуальным руководством прокуроров Офиса Генерального прокурора подозрение было предъявлено шести участникам организованной группы – двум организаторам и четырем исполнителям. Пятерым фигурантам суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога. Несовершеннолетнего подозреваемого поместили под домашний арест.

Кроме того, правоохранители инициировали наложение ареста на имущество подозреваемых. Речь идет о двух квартирах, десяти автомобилях премиум-класса, а также более 100 тысяч долларов США. Организаторам инкриминируется организация мошенничества, совершенного организованной группой в условиях военного положения с использованием электронно-вычислительной техники.

Другим участникам предъявлены подозрения в мошенничестве по соответствующей статье Уголовного кодекса Украины. В случае доказательства вины фигурантам грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, правоохранительные органы провели более 40 экстренных обысков по местам жительства фигурантов и в помещениях пунктов обмена валют, подозреваемых в мошенничестве с криптоактивами. По состоянию на 2 июля один из участников преступной группы задержан.

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