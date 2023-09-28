Выбор миллионеров: названы 10 самых богатых городов мира для жизни в 2023 году

В топ-10 городов в мире с самым большим количеством богачей вошли три города из США и три из Китая. Остальные четыре города находятся в других странах. Первое место в рейтинге занял Нью-Йорк (США).

Об этом пишет TravelingLifestyle, ссылаясь на исследование New World Wealth. Аналитики изучили 97 городов по всему миру, ранжируя их на основе покупательских привычек более 150 тыс. состоятельных людей. Особое внимание уделили тем, кто имеет более 10 млн долларов инвестиционных активов. Многие из населенных пунктов в рейтинге предлагают хорошие условия для крупных инвестиций, принося пользу миллионерам и миллиардерам.

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ТОП-10 самых богатых городов в мире 2023

10. Сидней (Австралия)

В городе насчитывается 126 900 миллионеров, 184 центимиллионера (владельцы состояния в 100 млн) и 15 миллиардеров. В Сиднее расположены одни из самых эксклюзивных жилых районов в мире, включая Белвью-Хилл, Дарлинг-Пойнт, Мосман, Пойнт-Пайпер и Воклюз. Средняя цена дома составляет 1,3 млн долларов.

9. Шанхай (Китай)

Шанхай демонстрирует самый быстрый рост числа богатых людей среди всех городов. Их количество с 2012 по 2022 год увеличилось аж на 72%. В городе проживает 40 миллиардеров, 332 центимиллионера и 127 200 миллионеров. Шанхай известен как финансовый центр Китая.

8. Пекин (Китай)

Столица КНР может похвастаться проживанием 43 миллиардеров, 128 200 миллионеров и 354 центимиллионеров. Согласно исследованию, количество богатых людей Пекина выросло за 10 лет на 70%. Пекин является штаб-квартирой многих глобальных гигантов, таких как ByteDance, материнской компании TikTok, и Bank of China, одного из крупнейших банков в мире.

7. Гонконг (Китай)

Гонконг оказался на седьмое место в списке, в основном потому, что он является домом для многих самых богатых людей Азии. В Гонконге насчитывается 32 миллиардера, 290 центимиллионера и 129 500 миллионеров. Кроме того, по данным британской компании по недвижимости Savills, Гонконг занимает второе место в мире по дороговизне рынка недвижимости со средней ценой 40 000 евро за квадратный метр.

6. Лос-Анджелес

Лос-Анджелес, считающийся центром мировой индустрии развлечений, является домом для 205 тысяч миллионеров, 480 центимиллионеров и 42 миллиардеров. Число состоятельных людей в городе увеличилось на 35% за последнее десятилетие. Престижные районы, такие как Беверли-Хиллз и Малибу, извлекают выгоду из этого богатства. В Малибу даже находится один из самых роскошных домов в мире — особняк на берегу моря с 2,5 акрами земли, который продается за 115 миллионов долларов.

5. Сингапур

Республика Сингапур, в которой проживает 240 100 миллионеров, 329 центимиллионеров и 27 миллиардеров, занимает пятое место в списке. В Сингапуре наблюдается значительный рост числа состоятельных людей с 2012 года – на 40%. Только в 2022 году решение о переезде туда приняли около 2 900 состоятельных людей. Сингапур считается привлекательным для богатых мигрантов, так как имеет низкие налоговые ставки, малую преступность и приятный тропический климат.

4. Лондон (Великобритания)

В столице Британии проживает 258 000 миллионеров, 384 центимиллионеров и 36 миллиардеров. Здесь расположена одна из самых дорогих недвижимостей в мире. Цены на жилье в цены на жилье в престижном районе Кенсингтон стартуют минимум от 14 млн долларов. Выгодное расположение Лондона обеспечивает легкий доступ к большинству европейских стран, что делает его удобным местом для поездок на выходные в Париж, Брюссель, на Ибицу и в другие популярные места. Лондон также предлагает одни из лучших магазинов в мире, что добавляет привлекательности городу.

3. Залив Сан-Франциско (США, Калифорния)

Район включает в себя Сан-Франциско и Силиконовую долину и является домом для 285 000 миллионеров, а также 629 центимиллионеров и 63 миллиардеров. Это центр технологий. В период с 2012 по 2022 год число состоятельных людей в районе залива увеличилось на 68%. Примечателен, в частности, Лос-Альтос, второй самый богатый город в США, расположенный на западной границе Силиконовой долины. Типичный доход домохозяйства здесь составляет 235 278 долларов США.

2. Токио (Япония)

На столицу Японии приходится 21% от общего числа миллионеров страны. Согласно отчету, Токио может похвастаться 290 300 миллионерами, 250 центимиллионерами и 14 миллиардерами. Кроме того, город служит экономическим центром Японии и является базой для всемирно известных компаний, таких как Honda и Sony.

1. Нью-Йорк (США)

Нью-Йорк является самым богатым мегаполисом на планете. В городе проживают 58 миллиардеров, 724 центимиллионера и 340 000 человек с активами более 1 миллиона долларов. Помимо экстравагантной недвижимости, в которую входит пентхаус стоимостью 85 миллионов долларов в центре Манхэттена, Нью-Йорк также известен одними из самых дорогих ресторанов в мире, поэтому у богачей есть много возможностей побаловать себя. Число состоятельных людей здесь увеличилось на 40% с 2012 года, что помогло городу занять первое место в списке.

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