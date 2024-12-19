Всеукраинская энергетическая ассамблея призывает НКРЭКУ сохранить тарифы на транспортировку газа на текущем уровне

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), должна сохранить тарифы на транспортировку природного газа на уровне предыдущего регуляторного периода до получения необходимых обоснований. Об этом говорится в обращении Всеукраинской энергетической ассамблеи.

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"Проектом предусматривается значительное повышение тарифа на вход в газотранспортную систему с 101,9 грн/тыс м³ до 464,9 грн/тыс м³, а тарифа на выход – со 124,2 грн/тыс м³ до 502,5 грн/тыс м³" , – отмечают в обращении.

Эксперты организации отмечают, что такие изменения могут иметь серьезные последствия для отрасли и экономики страны в целом, особенно в условиях войны.

"Рост тарифов будет иметь серьезные последствия для газодобывающей отрасли, в частности, сокращение оборота средств в газодобывающих компаниях, снижение инвестиций в новые проекты и падение добычи газа и сопутствующих продуктов уже в ближайшие годы", – говорится в обращении.

В Ассамблее также отмечают непрозрачность процесса формирования тарифов, ссылаясь на европейские нормы.

"Постановление №2517 НКРЭКУ и Регламент Комиссии (ЕС) 2017/460 предусматривают публикацию консультационных документов и обсуждение с участниками рынка до принятия окончательного решения. Это должно быть критически важным шагом на пути утверждения обоснованных тарифов", – подчеркивают эксперты.

Одной из ключевых рекомендаций Ассамблеи есть проведение инвентаризации активов Оператора ГТС.

"Инвентаризация позволит выявить активы, которые находятся в консервации или не используются из-за отсутствия транзита, и определить экономически обоснованное количество компрессорных станций. Это поможет значительно оптимизировать затраты на амортизацию и содержание активов", – отмечают в организации.

Кроме того, в Ассамблее напомнили о влиянии повышения тарифов на государственную компанию "Укргаздобыча".

"Украина действует мораторий на повышение тарифов на производство тепловой энергии для населения во время войны. Так что разница в тарифах будет покрываться исключительно за счет оборотных средств "Укргаздобычи", а это около 7 млрд грн", – заявляют в Ассамблее.

Председатель Совета Союза Всеукраинской энергетической ассамблеи Иван Плачков обратился в НКРЭКУ с просьбой оставить тарифы на текущем уровне.

"Только в таком случае можно обеспечить стабильное развитие газодобывающей отрасли и уверенность в обеспечении стабильного газоснабжения украинских потребителей", – резюмировал он.

Напомним, Украинский национальный комитет Международной Торговой Палаты (ICC Ukraine) считает, что резкое повышение тарифов на транспортировку газа в 4,5 раза может привести к сокращению инвестиций, падению объемов добычи газа и финансовым проблемам для отрасли.