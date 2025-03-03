Всемирный день слуха: Фонд Рината Ахметова помог более 240 украинским детям услышать мир

Сегодня отмечают Всемирный день слуха. По данным ВОЗ, более 1,5 миллиарда человек в мире испытывают проблемы со слухом разной степени тяжести. Фонд Рината Ахметова поддерживает детей, помогая им восстановить возможность слышать и развиваться.

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Благодаря Фонду уже более 240 мальчиков и девочек в рамках проекта "Теперь я слышу" получили современные высокочувствительные слуховые аппараты, которые подстраиваются под индивидуальные потребности каждого ребенка. Среди них и 6-летняя Диана. Недавно она получила слуховые устройства от Фонда Рината Ахметова. Впервые в жизни девочка услышала высокие частоты – ранее недоступные для нее звуки. Теперь она может общаться со сверстниками и, что самое важное, готовиться к первому классу.

"Она уже в аппарате лучше начала говорить. Теперь нужно быстро пройти всю адаптацию с аппаратом, чтобы лучше подготовиться к школе", – говорит Анна, мама Дианы. Читайте историю девочки по ссылке.

4-летняя Лолита из Кривого Рога также получила слуховые аппараты от Фонда Рината Ахметова, чтобы иметь возможность полноценно слышать мир вокруг, учиться, развивать речь и общаться со сверстниками. Теперь ее ждет новый этап жизни – занятия с логопедом и дефектологом, чтобы научиться слышать и произносить новые для себя звуки. Но самое главное – Лолита наконец-то сможет осуществить свою мечту – заниматься танцами и слышать музыку.

"Дочь очень активный ребенок. Раньше мы не могли отдать ее на танце, потому что она бы не слышала преподавателя. А сейчас… пусть танцует", – говорит Игорь, отец Лолита. Ее история по ссылке.

Помощь в слухопротезировании в рамках проекта "Ринат Ахметов – Детям. Теперь я слышу" могут получить дети с недостатками слуха в возрасте до 7 лет, проживающие или проживавшие в территориальных общинах в зонах боевых действий, оккупации или оцепления.

В рамках программы "Ринат Ахметов – Детям" 5 миллионов детей получили разностороннюю поддержку. "Ринат Ахметов – Детям. Помощь, дарящая завтра!"

Если среди ваших родных или знакомых есть ребенок, нуждающийся в протезировании слуха, обратитесь на бесплатную горячую линию 0 800 509 001 (с понедельника по пятницу), или пишите в мессенджер Фонда.