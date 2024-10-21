Возможна угроза радиационной безопасности: после российского обстрела Запорожская АЭС оказалась на грани блэкаута

Запорожская АЭС оказалась на грани блєкаута. Причина – отключение из-за российских обстрелов одной из двух линий электропередачи, соединяющих временно оккупированную станцию с объединенной энергосистемой Украины. Если же блэкаут на станции таки наступит, это создаст угрозу радиационной безопасности.

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Об этом сообщили в Минэнергетики. Там отметили: отключения произошло 21 октября в 21:08.

"В настоящее время станция питается только одной линией электропередачи. Обеспечение внешнего питания станции, которое необходимо для безопасного функционирования, снова под угрозой", – говорится в сообщении.

При этом подчеркивается: при отключении станции от внешнего питания на Запорожской АЭС произойдет полный блэкаут. Что создает угрозу радиационной безопасности.

"Как только разрешит ситуация безопасности, энергетики сделают все возможное для восстановления линии питания ЗАЭС. Только возвращение Украине контроля над оккупированной Запорожской АЭС может обеспечить безопасную эксплуатацию крупнейшей в Европе атомной станции", – говорится в сообщении.

Напомним, целью российских атак в последнее время стала не только оккупированная ЗАЭС, но и атомные станции на подконтрольной Украине территории. В частности, во время самого массированного российского удара по украинской энергетике 26 августа от сети отключились 4 энергоблока АЭС – на Ривненской и Южно-Украинской электростанциях.

По словам независимого эксперта по ядерной энергетике и ядерной безопасности Ольги Кошарной, РФ била по периферийным трансформаторам вблизи АЭС. Это и привело к колебаниям в энергосистеме, которые вынудили АЭС отключить часть блоков.

Кошарная объяснила, что если бы РФ попала в трансформаторы открытых распределительных устройств, энергоблоки остановились бы штатно, в регламентном режиме аварийной защитой. Но россияне в свое время проектировали такие блоки, а потом били именно по периферийным трансформаторам, а это, с ее слов, привело к нештатной ситуации.

В связи с этим Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) расширило мониторинговую миссию в Украине. С сентября 2024 года специалисты агентства будут следить не только за ситуацией на АЭС, но и на подстанциях, распложенных рядом с атомными станциями. Эти объекты критически важны для работы украинских АЭС.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее президент Владимир Зеленский показал кадры пожара, который российские оккупанты устроили на Запорожской атомной электростанции. Он призвал мир отреагировать на провокацию государства-террориста.

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