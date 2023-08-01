ПриватБанк переплатит сотни тысяч за офисные кресла: за эти деньги можно купить 2 автомобиля

Государственный ПриватБанк потратит 2,276 млн грн на офисные кресла для своих сотрудников. При этом значительно переплатив, ведь на рынке можно найти такие же, но значительно дешевле, а на "лишние" деньги купить 2 авто. Да и ранее он закупал кресла у той же компании по гораздо меньшей цене.

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Согласно опубликованному объявлению о тендере в Prozorro, закупит ПриватБанк кресла 2 видов. В частности:

офисные для сотрудников – по цене 10 764 грн за штуку;

офисные в комнат переговоров и зон ожидания для рremium-point – по 13 000 за штуку.

Обычные офисные кресла в ПриватБанке заказали от литовской компании Narbutas. В приложении к договору с поставщиком банк разместил фотографию желаемого кресла – при сравнительном анализе его моделью оказалась Eva II.

Это действительно дорогая модель. Которую, однако, все равно можно было купить дешевле, чем это сделал ПриватБанк. К примеру одна из компаний предлагает такие кресла почти на 300 грн дешевле – по 10 467 грн.

Точное количество закупаемых таких кресел в приложении к договору не указанно. Однако там отмечено: в целом за них будет заплачено 1,106 млн грн. Поделив эту сумму на указанную в документе цену, получаем немного больше 102 штук. Закупка же такого количества кресел, но дешевле на 300 грн, помогла бы госбанку сэкономить более 38 000 грн, чего хватило бы на:

оплату труда 2 людей в Киеве (по данным крупного кадрового портала, средняя предлагаемая зарплата в столице составляет 20 000 грн);

покупку дополнительных 3 таких же кресел.

Впрочем, офисное кресло с близкими к запрашиваемым параметрам, но другого производителя можно купить за 2 290 грн. Т.е., почти на 8 500 грн дешевле.

Вся закупка в таком случае обошлась бы в 233 580 грн. А на оставшиеся более 870 000 грн можно было бы приобрести, к примеру, автомобиль RENAULT DUSTER 2023 г.в. самой дорогой комплектации. В официального дилера она стоит 863 900 грн.

Второй тип кресел предназначается для комнат переговоров и зон ожидания. За них заплатят в общем 1,17 млн грн, что при заявленной цене в 13 000 грн за штуку дает закупку 90 единиц.

Эти кресла заказали от компании "Фаворис". Которая, кстати, и выиграла тендер. На сайте компании запрашиваемые кресла найти не удалось, поэтому сравнить цену для ПриватБанка и "для людей" возможности нет.

Тем не менее, кресло от другой (и именитой) фирмы со схожими параметрами стоит гораздо дешевле – 7 499 грн. Что при общем количестве в 90 штук дало бы экономию в 495 000 грн. Это почти полная стоимость автомобиля Skoda Fabia 2023 г.в. комплектации Active (в одном из автоцентров Киева это авто продают по 597 000 грн).

Кто выиграл тендер

Деньги от ПриватБанка за офисные кресла получит компания "Фаворис". Она:

была единственным участником тендера;

ни на гривню не снизила стартовую цену;

является производителем одного из нужных ПриватБанку типов кресел, что может дать некие основания предположить, что тендер был "заточен" под нее.

Компания зарегистрирована во Львове – в той же квартире, что и ее руководитель Олег Голяк, свидетельствуют данные YouControl. Что может свидетельствовать о ее фиктивности – ведь часто руководители регистрируют у себя дома именно такие фирмы.

В той же квартире зарегистрировано и ФЛП Гамаль Мария Петровна. Она занимается сдачей в аренду недвижимости, а один из контактных телефонов "Фаворис", по данным сервиса определения номеров, принадлежит именно ей. Что также свидетельствует о возможной подозрительности этой компании – ведь регистрация в одном жилом помещении по меньшей мере 2 фирм, занимающихся разной деятельностью, обычно является признаком неблагочестия по меньшей мере одной из них.

Тендер от "Привата" стал первым, в котором принимала участие "Фаворис" в 2023 году. Однако это не стало первым сотрудничеством организаций.

В 2021 году "Фаворис" поставил ПриватБанку кресла для менеджеров по цене всего 4 734 грн за штуку на общую сумму в 885 258 грн. А также кресла в комнату переговоров по 6 756 грн за штуку (на общую сумму в 74 316 грн).

Примечательно, что в обоих случаях компания по-прежнему была единственным участником торгов. А снабжала кресла гораздо дешевле, чем сейчас.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее же ПриватБанк заказал услугу по доставке SMS-сообщений за границу на 4,3 млн грн. Рассылать их планируют не только в ведущие страны мира, среди которых США, Великобритания, Япония, но и со слабой экономикой: Зимбабве, Таджикистан и т.д. Победителем тендера стало ООО "Центр глобальных сообщений Украины", владельца которого СМИ связывают с главой президентской администрации Виктора Януковича Сергеем Левочкиным.

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