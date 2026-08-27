«Укрпочта» начала доставлять посылки по-новому: что изменилось для клиентов

Национальный почтовый оператор "Укрпочта" создал собственную службу авиабезопасности. Новое подразделение будет выявлять опасные и запрещенные предметы еще на территории Украины, что позволит избежать задержек целых партий грузов за рубежом и существенно ускорит логистику – от терминала до таможни.

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Об этом сообщили в Министерстве восстановления, инфраструктуры и транспорта, а также генеральный директор "Укрпочты" Игорь Смилянский. Введение усиленной проверки должно ускорить доставку международных отправлений.

Почему это важно для экспортеров

"Укрпочта" использует 159 авиамаршрутов и работает с 230 странами и территориями, обрабатывая более 90% зарубежных посылок менее чем за 24 часа. Ключевые авиахабы оператора расположены в Лондоне, Франкфурте, Варшаве, Риге и Кишиневе.

Более строгие проверки со стороны иностранных партнеров ранее приводили к серьезным задержкам из-за единичных нарушений, что негативно сказывалось на украинском бизнесе.

"Не секрет, что, несмотря на хорошее отношение к Украине, страны-партнеры осторожно относятся к нашему экспорту, чтобы из Украины случайно не попали оружие, запрещенные вещества или взрывоопасные предметы, которые могут поставить под угрозу жизнь пилотов. Очень досадно, когда из-за вопросов к 1–5 посылкам в аэропорту или на границе останавливается целый 20-тонный грузовик, а тысячи посылок задерживаются на 1–2 дня", – прокомментировал изменения глава "Укрпочты" Игорь Смилянский.

Обучение по стандартам ООН и ИИ-технологии

Специалисты новой службы уже прошли подготовку под руководством экспертов Управления ООН по наркотикам и преступности (UNODC) и освоили международные методики анализа рисков. Проект реализуется в тесном сотрудничестве с Государственной таможенной службой Украины. Для повышения эффективности "Укрпочта" планирует:

оснастить автоматизированные сортировочные хабы современными рентген-системами и высококачественными интроскопами;

внедрять технологии искусственного интеллекта для анализа риск-профилей отправлений и автоматизации контроля.

"Наша цель проста: чтобы контроль безопасности отправлений был жестким, но наши клиенты его не замечали и были довольны быстрыми сроками международной доставки", – подытожил Смилянский.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, "Укрпочта" отменяет доплату в 45 гривен за доставку в села и выравнивает тарифы между городом и сельской местностью, а также осуществляет доставку в почтоматы без дополнительных затрат. В то же время курьерская доставка подорожает на 5 гривен, но останется одной из самых доступных на рынке.

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