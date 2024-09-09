Воровство миллионов на энергооборудовании в "Харьковоблэнерго": суд принял решение по двум фигурантам дела

Высший антикоррупционный суд (ВАКС) избрал меру пресечения двум фигурантам дела "Харьковоблэнерго" – о завладении более 12,5 млн грн и попытке завладеть еще 120 млн грн на закупках энергетического оборудования. Так, начальнику управления материально-технического снабжения компании Геннадию Фисуну назначен залог в 1,36 млн грн. Кроме того, он должен сдать загранпаспорта, не выезжать из населенного пункта, где проживает, и выполнять другие обязанности.

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Об этом сообщил журналист Олег Новиков. Он отметил: в то же время ВАКС отказался отправить под ночной домашний арест директора товарной биржи "Евромаркет" Ирину Коваль. Ее отпустили под личное обязательство с таким же перечнем обязанностей.

"Еще два фигуранта Роман Шабанов и Дмитрий Мирный были вызваны на допрос в НАБУ. Вероятно, они скрываются от следствия", – говорится в сообщении.

Глава облэнерго украл 12 млн и хотел получить еще 120 млн грн

Ранее же ВАКС отказал в аресте бывшего гендиректора "Харьковоблэнерго" Константина Логвиненко и руководителя "Энерго-тайм" Александра Козыря, освободив их под залог. Логвиненко назначили сумму в 3,5 млн грн, а Козырю – 3 млн. В ответ на такое решение Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) подала жалобу в Апелляционную палату ВАКС.

Суть дела заключается в организации масштабной коррупционной схемы, обнаруженной в 2021-2022 годах. По данным НАБУ и САП, Логвиненко вместе с другими фигурантами способствовал избранию двух "нужных" компаний победителями государственных закупок. Эти закупки касались 11 904 трансформаторов и 79 425 электрических счетчиков, цены на которые были существенно завышены – на некоторые из них в пять раз.

В целом стоимость соглашения для "Харьковоблэнерго" была завышена на 132,5 млн грн, из которых убытки компании из-за частичного исполнения договора составили 12,5 млн грн. Следствие считает, что реализацию плана по присвоению остальных средств фигуранты были вынуждены отложить из-за полномасштабного вторжения РФ, а также из-за внедрения режима военного положения и предоставления "Харьковоблэнерго" гуманитарной помощи.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее правоохранители разоблачили схему завладения государственными средствами при закупке элементов динамической защиты для бронированной техники ВСУ. Участники схемы расхитили 12 млн грн, за что им грозит до 12 лет тюрьмы.

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