"Война" за чипы: Южная Корея планирует строительство крупнейшего в мире мегакластера по строительству микросхем

Южная Корея анонсировала пакет мероприятий в размере более 10 триллионов вон (7 млрд долларов) для поддержки отрасли микросхем, направленный на укрепление позиций производителей чипов и строительство крупнейшего в мире мегакластера. Эти меры включают в себя создание финансовых инструментов, кредитование и поддержку инвестиций, что свидетельствует о стратегическом подходе в борьбе за лидерство в области полупроводников.

Об этом заявил министр финансов Южной Кореи Чхве Санг-Мок, пишет Reuters. Южная Корея активно развертывает масштабные меры по поддержанию и развитию собственной индустрии микросхем, направляя более 10 триллионов вон (около 7,30 млрд долларов ) в программы инвестиций и исследований.

Министр финансов Чхве Санг-Мок подчеркнул, что правительство намерено обнародовать все детали этого пакета мер, направленных на поддержку производителей микросхем и связанных компаний по всей цепочке поставок полупроводников. В рамках этой программы могут быть введены различные инициативы, включая предоставление кредитов и создание новых фондов, финансируемых как государственными, так и частными финансовыми учреждениями.

Также планируется строительство мегакластера по производству микросхем, которое должно стать крупнейшим в мире, к югу от столицы страны, Сеула. Президент Юн Сок Йол пообещал направить все возможные ресурсы на победу в "войне" за чипы, пообещав налоговые льготы для инвестиций.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, Южная Корея ужесточит экспортный контроль над Россией и Беларусью. Речь идет о высокоприоритетных технологических товарах, включая чипы и то, что потенциально может быть использовано в военных целях.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!