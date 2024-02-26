Южная Корея "прикрутит" экспорт в Россию и Беларусь: каких товаров не получит агрессор

Южная Корея ужесточит экспортный контроль над Россией и Беларусью. Речь идет о высокоприоритетных технологических товарах, включая чипы и то, что потенциально может быть использовано в военных целях.

Об этом заявило в понедельник, 26 февраля, Министерство торговли Южной Кореи, пишет Yonhap. Страна добавила 682 предмета с фактическим или потенциальным военным использованием в список предметов, которые будут запрещены для доставки в Россию и Беларусь.

"Министерство укрепит внедрение экспортного контроля в связях со связанными организациями, поскольку будет больше попыток уклониться от экспортного контроля и искать уклонение от поставок", – говорится в заявлении.

Министерство особо сосредоточится на мониторинге экспорта "общих высокоприоритетных товаров", включая чипы, которые можно применять к беспилотникам, с другими странами-партнерами, добавил он.

Нововведение повысило общее количество пунктов в списке до 1159. Накануне правительство также заявило, что ведет расследование в отношении южнокорейской компании, санкционированной Соединенными Штатами из-за ее связи с Россией.

Daesung International Trading была одной из 93 организаций, добавленных в "список субъектов хозяйствования" для экспортных ограничений Бюро промышленности и безопасности при США.

Как сообщал ранее OBOZ.UA, Латвия перед началом "аграрных" переговоров в Европейском Союзе 26 февраля требует запретить импорт зерна из России в ЕС. Обеспечить продовольственную безопасность региона предлагается за счет агропродукции из Украины.

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