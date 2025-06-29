Vodafone запустил новые тарифы: сколько стоят

Мобильный оператор Vodafone представил новую линейку тарифов. Она получила название FLEXX и включает в себя 2 тарифных предложения – FLEXX GO та FLEXX TOP. Их стоимость составляет 320 и 500 грн на 4 недели соответственно. Доступными же новые тарифы станут со 2 июля.

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Об этом сообщили в самом Vodafone. Там утверждают, что новые тарифы:

Учитывают актуальные сценарии использования связи – как в Украине, так и за рубежом.

Упрощают выбор "благодаря четкой структуре и прозрачным условиям".

"Тарифное предложение разработано по принципу: чем больше клиент готов к взаимодействию и партнерству, тем больше преимуществ и выгоднее цена ему предлагается. Новая линейка призвана сделать мобильную связь более выгодной и удобной", – говорится в сообщении.

При этом подчеркивается: тарифы разработаны в соответствии с концепцией Rome like at home. Т.е., на максимально приближенных к домашним условиях пользователи могут общаться и пользоваться мобильным интернетом в:

Странах ЕС.

Молдове.

Условия новых тарифов Vodafone

FLEXX GO

Безлимитные звонки в сети.

1000 мин для звонков по Украине (из них 500 мин – в Украине и роуминге).

50 ГБ (из них 8 в роуминге).

30 популярных приложений.

Цена – 320 грн/4 недели.

Отдельные условия будут действовать для абонентов, которые перенесут свой номер на этот тариф с другого оператора. Они получат:

Безлимитные звонки в сети

1000 мин для звонков по Украине и в роуминге.

Безлимитный интернет (в который включено 8 ГБ в роуминге).

30 популярных приложений.

Цена же будет отличатся от стандартной. Она составит 200 грн за 4 недели на первые 6 пакетов услуг пользования тарифом.

FLEXX TOP

Безлимитные звонки в сети.

1300 мин для звонков по Украине (из них 800 мин – в Украине и роуминге).

100 ГБ (из них 13 в роуминге).

30 популярных приложений.

Условия для абонентов, которые перенесут свой номер на этот тариф с другого оператора:

Безлимитные звонки в сети; 1600 мин для звонков по Украине и в роуминге.

Безлимитный интернет (в который включено 13 ГБ в роуминге).

30 популярных приложений.

Стоимость – 350 грн/4 недели на первые 6 пакетов услуг.

Как подключится к новым тарифам

Чтобы подключиться к новым тарифам, отметили в Vodafone, достаточно приобрести соответствующие стартовые пакеты. Сделать это, отмечается, можно в:

Любой точке продаж.

Интернет-магазине оператора.

Приложении My Vodafone.

"Абоненты других операторов, желающих подключиться к новым тарифам Vodafone, со своим номером могут обратиться к официальным точкам продаж Vodafone", – рассказали в операторе.

Как сообщал OBOZ.UA, в свою очередь, "Киевстар" закрыл ряд своих тарифов контракта и предоплаты – однако только для подключения. С 25 июня новые абоненты не могут зайти в отдельные предложения линеек LOVE UA и "ВСЕ РАЗОМ".

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