Vodafone запустил новые тарифы: сколько стоят
Мобильный оператор Vodafone представил новую линейку тарифов. Она получила название FLEXX и включает в себя 2 тарифных предложения – FLEXX GO та FLEXX TOP. Их стоимость составляет 320 и 500 грн на 4 недели соответственно. Доступными же новые тарифы станут со 2 июля.
Об этом сообщили в самом Vodafone. Там утверждают, что новые тарифы:
- Учитывают актуальные сценарии использования связи – как в Украине, так и за рубежом.
- Упрощают выбор "благодаря четкой структуре и прозрачным условиям".
"Тарифное предложение разработано по принципу: чем больше клиент готов к взаимодействию и партнерству, тем больше преимуществ и выгоднее цена ему предлагается. Новая линейка призвана сделать мобильную связь более выгодной и удобной", – говорится в сообщении.
При этом подчеркивается: тарифы разработаны в соответствии с концепцией Rome like at home. Т.е., на максимально приближенных к домашним условиях пользователи могут общаться и пользоваться мобильным интернетом в:
- Странах ЕС.
- Молдове.
Условия новых тарифов Vodafone
FLEXX GO
- Безлимитные звонки в сети.
- 1000 мин для звонков по Украине (из них 500 мин – в Украине и роуминге).
- 50 ГБ (из них 8 в роуминге).
- 30 популярных приложений.
- Цена – 320 грн/4 недели.
Отдельные условия будут действовать для абонентов, которые перенесут свой номер на этот тариф с другого оператора. Они получат:
- Безлимитные звонки в сети
- 1000 мин для звонков по Украине и в роуминге.
- Безлимитный интернет (в который включено 8 ГБ в роуминге).
- 30 популярных приложений.
Цена же будет отличатся от стандартной. Она составит 200 грн за 4 недели на первые 6 пакетов услуг пользования тарифом.
FLEXX TOP
- Безлимитные звонки в сети.
- 1300 мин для звонков по Украине (из них 800 мин – в Украине и роуминге).
- 100 ГБ (из них 13 в роуминге).
- 30 популярных приложений.
Условия для абонентов, которые перенесут свой номер на этот тариф с другого оператора:
- Безлимитные звонки в сети; 1600 мин для звонков по Украине и в роуминге.
- Безлимитный интернет (в который включено 13 ГБ в роуминге).
- 30 популярных приложений.
- Стоимость – 350 грн/4 недели на первые 6 пакетов услуг.
Как подключится к новым тарифам
Чтобы подключиться к новым тарифам, отметили в Vodafone, достаточно приобрести соответствующие стартовые пакеты. Сделать это, отмечается, можно в:
- Любой точке продаж.
- Интернет-магазине оператора.
- Приложении My Vodafone.
"Абоненты других операторов, желающих подключиться к новым тарифам Vodafone, со своим номером могут обратиться к официальным точкам продаж Vodafone", – рассказали в операторе.
Как сообщал OBOZ.UA, в свою очередь, "Киевстар" закрыл ряд своих тарифов контракта и предоплаты – однако только для подключения. С 25 июня новые абоненты не могут зайти в отдельные предложения линеек LOVE UA и "ВСЕ РАЗОМ".
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