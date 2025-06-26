Массовое закрытие тарифов "Киевстар": какие предложения больше недоступны для подключения
Мобильный оператор "Киевстар" закрыл ряд своих тарифов контракта и предоплаты – однако только для подключения. С 25 июня новые абоненты не могут "зайти" в отдельные предложения линеек LOVE UA и "ВСЕ РАЗОМ".
Ранее закрытие тарифов анонсировали в самом "Киевстаре". По состоянию на вечер же 25 июня все указанные позиции отсутствовали в списке тарифных предложений на сайте оператора.
Вместе с тем, отметили в "Киевстаре", действующие абоненты продолжат пользоваться услугами закрытых для подключения тарифов. При чем на прежних условиях.
"С 25 июня 2025 года закрываются для подключения некоторые тарифы контракта и подписки, включая тарифы "Все разом". ... Если вы уже пользуетесь одним из них, условия для вас останутся неизменными, а тариф будет действовать и дальше", – сообщили в операторе.
Какие тарифы "Киевстар" закрывает для подключения
- LOVE UA Свет.
- LOVE UA Сила.
- LOVE UA Магнит Контракт.
- LOVE UA Свет Контракт.
- LOVE UA Сила Контракт.
- LOVE UA Успех Контракт.
- "ВСЕ РАЗОМ Наснага".
- "ВСЕ РАЗОМ Сила".
- "ВСЕ РАЗОМ Міць".
Что будет с тарифами Vodafone
В то же время, Vodafone не намерен повышать свои тарифы в ближайшее время. Т.е. стоимость мобильной связи, интернета и т. п. пока меняться не будет.
"Пресс-служба Vodafone заявила, что в настоящее время компания не планирует дополнительного повышения цен на действующие тарифные планы. То есть если вы уже подключили тариф после январского обновления, дальнейшего роста стоимости в ближайшее время не будет", – говорится в материале Finance.ua.
Вместе с тем, отмечается, несмотря на то, что в операторе регулярно обновляют тарифные линейки, раскрывать планы об особенностях новых тарифов в Vodafone не стали. Вместо этого там отметили, что это станет возможным только в момент их официального запуска.
Как сообщал OBOZ.UA, тем временем, в мае украинцы провели 24 072 переноса мобильных номеров с одного оператора на другой (функция MNP). Чаще всего номера переносили на lifecell. А уходили от "Киевстара".
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