Массовое закрытие тарифов "Киевстар": какие предложения больше недоступны для подключения

Мобильный оператор "Киевстар" закрыл ряд своих тарифов контракта и предоплаты – однако только для подключения. С 25 июня новые абоненты не могут "зайти" в отдельные предложения линеек LOVE UA и "ВСЕ РАЗОМ".

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Ранее закрытие тарифов анонсировали в самом "Киевстаре". По состоянию на вечер же 25 июня все указанные позиции отсутствовали в списке тарифных предложений на сайте оператора.

Вместе с тем, отметили в "Киевстаре", действующие абоненты продолжат пользоваться услугами закрытых для подключения тарифов. При чем на прежних условиях.

"С 25 июня 2025 года закрываются для подключения некоторые тарифы контракта и подписки, включая тарифы "Все разом". ... Если вы уже пользуетесь одним из них, условия для вас останутся неизменными, а тариф будет действовать и дальше", – сообщили в операторе.

Какие тарифы "Киевстар" закрывает для подключения

LOVE UA Свет.

LOVE UA Сила.

LOVE UA Магнит Контракт.

LOVE UA Свет Контракт.

LOVE UA Сила Контракт.

LOVE UA Успех Контракт.

"ВСЕ РАЗОМ Наснага".

"ВСЕ РАЗОМ Сила".

"ВСЕ РАЗОМ Міць".

Что будет с тарифами Vodafone

В то же время, Vodafone не намерен повышать свои тарифы в ближайшее время. Т.е. стоимость мобильной связи, интернета и т. п. пока меняться не будет.

"Пресс-служба Vodafone заявила, что в настоящее время компания не планирует дополнительного повышения цен на действующие тарифные планы. То есть если вы уже подключили тариф после январского обновления, дальнейшего роста стоимости в ближайшее время не будет", – говорится в материале Finance.ua.

Вместе с тем, отмечается, несмотря на то, что в операторе регулярно обновляют тарифные линейки, раскрывать планы об особенностях новых тарифов в Vodafone не стали. Вместо этого там отметили, что это станет возможным только в момент их официального запуска.

Как сообщал OBOZ.UA, тем временем, в мае украинцы провели 24 072 переноса мобильных номеров с одного оператора на другой (функция MNP). Чаще всего номера переносили на lifecell. А уходили от "Киевстара".

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