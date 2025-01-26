Vodafone изменит условия тарифов с 30 января: все названия

Мобильный оператор Vodafone сообщил о повышении стоимости ряда своих тарифов – в частности, SuperNet Unlim, Joice и пр. Подорожание состоится 30 января и составит 40-70 грн.

Видео дня

Об этом сообщили в самом операторе. Там отметили: вместе со стоимостью тарифов увеличится наполнение некоторых тарифов.

Причин же для повышения тарифов, подчеркивается, несколько. В частности:

рост затрат на поддержку;

развитие сети.

Какие тарифы Vodafone подорожают

Так, тариф Vodafone SuperNet Start подорожает на 60 грн – до 260 грн/месяц. Одновременно, отмечается, увеличится объем интернета – с 20 до 25 ГБ.

Тариф Joice Max 2023 подорожает на 60 грн – до 390 грн/4 недели. В то же время увеличится объем интернета – с 50 до 60 ГБ.

Стоимость тарифа Vodafone SuperNet Pro также увеличится на 60 грн – до 340 грн/месяц. "Если у вас подключена услуга Год без абонплат, стоимость тарифа не изменится до истечения срока ее действия. Вы сможете подключить "Год без абонплат" снова", – рассказали в Vodafone.

Стоимость тарифа Joice Pro 2023 вырастет на 60 грн – до 320 грн/4 недели. Об увеличении наполнения предложения не сообщается.

Тариф Vodafone SuperNet Unlim подорожает на 60 грн – до 470 грн/4 недели. Объем интернета на максимальной скорости увеличится с 80 до 100 ГБ. При этом, как и в тарифеVodafone SuperNet Pro, при подключенной услуге "Год без абонплат" стоимость предложения не увеличится до окончания действия той.

Тариф Vodafone SuperNet Turbo 2019 подорожает на 50 грн – до 250 грн/месяц. "Остальные условия остаются без изменений", – рассказали в операторе.

Тариф Joice подорожает на 60 грн – до 260 грн/месяц. Объем интернета увеличится с 18 до 25 ГБ.

Тариф Vodafone SuperNet Start 2019 подорожает на 65 грн – до 260 грн/месяц. При этом:

объем интернета увеличится с 18 до 25 ГБ;

количество минут для звонков по Украине – со 120 до 200-т.

Стоимость тарифа Vodafone Light+ вырастет на 40 грн – до 185 грн/4 недели. Объем интернета увеличится с 10 до 14 ГБ.

Стоимость тарифа Joice Start 2023 увеличится на 60 грн. До 260 грн/4 недели.

Тариф Turbo 2023 подорожает на 70 грн – до 250 грн/4 недели. Объем интернета на максимальной скорости увеличится с 40 до 50 ГБ.

Vodafone закрывает один из своих тарифов

Также Vodafone анонсировал закрытие своего тарифа Vodafone SuperNet Pro 2019 – с 18 марта. После этого абонентов тарифа переведут на другой – Vodafone SuperNet Pro, который будет стоить на 20 грн дороже. При этом сам перевод на новый тариф будет бесплатным.

"С 18.03.24 Ваш тариф закрывается и будет бесплатно изменен на Vodafone SuperNet Pro до 30.04.24. Мы проанализировали, что среди действующих этот тариф наиболее оптимален для вас. Как только вы будете переведены в новый тариф, мы еще раз напомним вам его условия в SMS", – говорится в сообщении.

Как сообщал OBOZ.UA, анонсировал повышение стоимости ряда своих тарифов и lifecell. Менять стоимость тарифных предложений будут с 5 февраля – на 45-150 грн.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!