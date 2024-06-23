Vodafone изменил стоимость своих тарифов: как подорожали
Стоимость ряда тарифов Vodafone выросла. Изменения произошли 17 июня и затронули не только цены, но и наполнение тарифных предложений.
Так, сообщили в самом операторе, тариф Vodafone Turbo подорожал на 15 грн – после повышения расценок его стоимость составляет 180 грн/4 недели вместо прежних 165 грн. При этом:
- объем интернета становится безлимитным;
- объем минут по Украине останется без изменений, 800 минут.
В то же время, в независимом сообществе мобильных технологий Украины MZU - Мобільний Зв'язок України сообщили, что вырасли цены еще на 3 тарифа. В частности:
- Joice Start/Start Special – на 20 грн, до 200 грн/4 недели. Будет предоставляться 800 минут и 25 ГБ интернета;
- Joice Pro – на 30 грн, до 260 грн/4 недели. Будет предоставляться 1 200 минут и 35 ГБ интернета;
- Joice Max – на 30 грн, до 330 грн. Будет предоставляться 1 600 минут и 50 ГБ интернета.
"После обновления тарифов обязательный дневной платеж снимается за 200 МБ в день в Украине и роуминге (26 стран ЕС). А по звонкам по факту использования", – говорится в сообщении.
Номера Vodafone будут начинаться с нового кода 075
Вместе с тем, Vodafone начал внедрять новый код сети – 75 (+380 75). Т.е., номера оператора будут начинаться, в т.ч., с 075. Ожидается, что возможность выбирать номер, начинающийся на 075, появится у абонентов до конца 2024 года. Однако на уже действующие номера новшество не повлияет.
Как рассказали в самом операторе, дополнительный ресурс нумерации значительно увеличивает выбор желаемого сочетания цифр для новых и действующих абонентов компании. В частности, согласно информации НКЭК (Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах электронных коммуникаций, радиочастотного спектра и предоставления услуг почтовой связи ):
- разрешение выдано на 5 лет;
- оно позволит Vodafone подключить к сети 10 млн новых номеров.
В настоящее время Vodafone использует 4 национальных кода сети мобильной связи. Это:
- 050;
- 066;
- 095;
- 099.
Как сообщал OBOZ.UA, одной из проблем, с которой сталкиваются украинцы при пополнении мобильного счета, является необходимость необходимость активации месячного пакета. К примеру у Vodafone это происходит после соответствующего подтверждения со стороны самого оператора.
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