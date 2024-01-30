VODA UA и ФК 'Шахтер' объявили об официальном партнерстве

Футбольный клуб "Шахтер" и украинский бренд "Карпатська джерельна високогірна" ООО "ВОДА ЮА" подписали соглашение о сотрудничестве на следующие 2 года.

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В рамках партнерства первая команда "Шахтера", команды Академии клуба всех возрастных групп и женская команда будут обеспечены высококачественной водой во время матчей, тренировочного процесса и поездок по Украине на выездные игры.

Кроме того, VODA UA обеспечит потребности в воде во время реализации всех социальных проектов "Шахтера".

Также партнерство предусматривает представленность бренда VODA UA на стадионе во время домашних матчей "Шахтера", размещение рекламы бренда в клубных соцсетях, привлечение игроков как амбассадоров и проведение разных активностей для болельщиков.

Напомним, что ООО "ВОДА ЮА" является единственным официальным поставщиком столовых и лечебных вод брендов VODA UA, которые добывают в чистейших регионах Карпат.

Воды VODA UA имеют оптимальный уровень Ph 7,4-7,6 и не поддаются физическому или химическому влиянию, ведь являются идеальными от природы. Продукция компании доступна для заказа на сайте vodaua.ua.