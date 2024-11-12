В Украине стремительно выросли цены на ряд популярных продуктов: почему изменилась стоимость и что будет дальше

Цены на молочную продукцию в Украине стремительно растут: сливочное масло подорожало до 100 грн за пачку, а молоко и йогурты – на 10-15%. Причины – рост стоимости сырья, энергоносителей и высокий спрос на экспорт.

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Об этом пишет Минфин. По данным Госстата, стоимость сливочного масла выросла на 6,9%, а сыра – на 2,9%. Однако реальное повышение цен, ощутимое для потребителей, еще больше. Рост цен на молочную продукцию объясняется несколькими ключевыми факторами:

увеличение стоимости сырья: цена на молоко-сырье в текущем году выросла на 27%. Причина – снижение предложения на рынке из-за сокращения производства и высоких затрат на содержание животных. Производители вынуждены платить больше за сырье, что сразу же отражается на конечной стоимости продукции;

цена на молоко-сырье в текущем году выросла на 27%. Причина – снижение предложения на рынке из-за сокращения производства и высоких затрат на содержание животных. Производители вынуждены платить больше за сырье, что сразу же отражается на конечной стоимости продукции; рост цен на энергоносители: подорожание электроэнергии и газа влияет на все этапы производства молочных продуктов, от хранения молока до его переработки. Расходы на электроэнергию повысились более чем на 40%, а цены на газ – на 11%. Это повышает себестоимость производства, что неизбежно сказывается на конечных ценах;

воздействие мировых цен: на глобальном рынке наблюдается дефицит животных жиров. Цена на нефасованное сливочное масло в Европе достигла 8,5 евро за килограмм, что является историческим максимумом. Из-за высоких мировых цен украинские производители активно экспортируют продукцию, что приводит к снижению предложения на внутреннем рынке и, соответственно, к росту цен;

на глобальном рынке наблюдается дефицит животных жиров. Цена на нефасованное сливочное масло в Европе достигла 8,5 евро за килограмм, что является историческим максимумом. Из-за высоких мировых цен украинские производители активно экспортируют продукцию, что приводит к снижению предложения на внутреннем рынке и, соответственно, к росту цен; проблемы с логистикой и упаковкой: расходы на логистику повысились из-за дефицита водителей и роста зарплат, а валютные колебания увеличили стоимость упаковочных материалов на 10%. Все это вместе повышает конечную цену молочной продукции.

Для многих украинцев рост цен на молочные продукты стал настоящим шоком. Стоимость сливочного масла превысила 100 гривен за пачку, а цена на молоко и йогурты выросла на 10-15% за последние несколько месяцев. Потребители испытывают значительную финансовую нагрузку, особенно семьи с детьми, традиционно потребляющими больше молочных продуктов.

Эксперты прогнозируют дальнейший рост цен на молочную продукцию, особенно в зимние месяцы, когда спрос на молочные продукты увеличивается, а предложение сокращается из-за сезонных факторов. Производители уже предупреждают о возможном повышении цен на 10-15% в ближайшие месяцы.

По мнению Сергея Вовченко, руководителя компании "Молочный альянс", себестоимость продукции продолжает расти, и это будет влиять на ценники. Основные причины – удорожание сырья и энергоносителей, а также давление со стороны мирового рынка, где цены на молочную продукцию остаются на высоком уровне.

Производители пытаются сохранить стабильность поставок, но высокие издержки заставляют их повышать цены. Многие предприятия уже пересмотрели свои прайсы и продолжают поднимать стоимость продукции в соответствии с ростом себестоимости. Некоторые компании сокращают производство, чтобы избежать убытков, что также способствует росту цен из-за снижения предложения. Украинские потребители могут воспользоваться несколькими советами, чтобы уменьшить расходы на молочные продукты:

выбирать продукцию местных производителей, которая часто стоит дешевле;

покупать молочные продукты в крупных упаковках, что снижает цену за килограмм;

использовать акции и скидки в магазинах.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, высокие цены на сельскохозяйственную продукцию в 2024 году объясняются не только неблагоприятными погодными условиями, но отсутствием рабочей силы и ростом мировых цен на удобрения. Поэтому урожай капусты оказался просто катастрофическим.

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