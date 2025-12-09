Во всем мире обвалилась стоимость ключевых продуктов: что будет с ценами в Украине

Длительный рост цен на молочные продукты во всем мире сменился резким падением. Теперь дешевеет практически вся "молочка" – от сырого молока до масла. Тренд докатился и до Украины и может продлиться до весны следующего года.

Так считают в Союзе молочных предприятий Украины. Эксперты напомнили, что с начала года отечественное молочное скотоводство активно восстанавливалось:

количество коров в предприятиях и малых бизнесов выросло на 2,3%;

производство сырого молока за 10 месяцев увеличилось на 7,6%;

прогнозируется, что молочно-товарные фермы в этом году дадут на 0,2 млн т молока больше , чем в 2024 году;

, чем в 2024 году; ожидаемое поступление молока на переработку возрастет с 3,2 млн т до 3,6 млн т.

Что будет с ценами

"Осенью ситуация осложнилась из-за резкого падения мировых цен: масло в ЕС подешевело более чем на 30%, сыры — почти на четверть, существенно упала цена сухого молока. Это привело к снижению закупочных цен на сырое молоко в мире: FrieslandCampina с августа опустила их почти на 25%; цены просели в США, Новой Зеландии и странах Mercosur. С ноября падение ощутимо коснулось и Украины, и оно будет продолжаться и зимой", – отмечают молочники.

Эксперта прогнозируют, что цены на молочную продукцию будут падать до весны 2026 года. После этого предложение молока в мире сократится, и цены начнут восстанавливаться, что создаст новые возможности для всего украинского молочного сектора, как поставщиков молока, так и переработчиков.

Возможные последствия

Низкая стоимость сырья может привести к банкротствам мелких ферм, отмечают в союзе. В то же время Украина имеет определенные преимущества, поскольку движется по "американской модели" – на рынке преобладают крупные хозяйства, которые в среднем имеют более 300 коров, современные технологии, собственную кормовую базу и ниже кредитная нагрузка.

Ранее OBOZ.UA уже сообщал, что на украинском рынке сыров усиливается конкуренция. Из-за дешевого импорта из Европы местные производители вынуждены сокращать производство, даже несмотря на стабильный спрос.

