Миллионы беженцев смогут вернуться в Украину: какие 3 условия нужно выполнить

Миллионы украинцев выехали из страны из-за войны с Россией и ежегодно их численность за рубежом увеличивается. Но вернуть население возможно – для этого оно должно быть обеспечено жильем, работой и нормальными условиями жизни.

Об этом заявил председатель Офиса миграционной политики Василий Воскобойник. Он отмечает, что эмоции и политические заявления не помогут вернуть украинцев из-за границы, в отличие от создания конкретных условий.

"Если у человека нет доступного жилья, стабильной работы и нормальных условий жизни, он не вернется. Это простая логика", – говорит он.

Главный барьер для беженцев

Война уничтожила значительную часть жилого фонда, стоимость строительства и аренды растет. По оценке Воскобойника, именно жилье может стать ключевым фактором, который удержит людей за границей.

"Когда человек понимает, что не сможет купить или даже арендовать жилье, он принимает решение не возвращаться", – объясняет он.

Без системной государственной политики – в частности программ социального жилья – рассчитывать на изменение демографической ситуации не стоит, предупреждает эксперт. Но проблема не ограничивается только теми, кто выехал за границу.

Внутри страны крупные города постепенно стягивают население, тогда как меньшие населенные пункты пустеют. Будущее восточных и южных регионов напрямую зависит от ситуации с безопасностью и экономического восстановления – без стабильности люди просто не рискнут инвестировать туда свою жизнь.

Брать не количеством, а качеством

Воскобойник напоминает: европейский опыт показывает, что страны с меньшим населением могут иметь высокий уровень жизни. Поэтому цель – не любым способом вернуть людей, а создать условия, при которых они сами захотят вернуться.

"Нам нужно думать не о том, сколько нас, а о том, как мы живем", – заключает он.

Как уже сообщал OBOZ.UA, в Евросоюзе уже начали работу над обновлением Директивы о временной защите (TPD). В частности ее могут продлить еще на год, но с ограничениями для определенных категорий граждан. Под угрозой – мужчины мобилизационного возраста, украинцы из "безопасных" регионов и "новые" беженцы.

