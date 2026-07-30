Вместо бензина украинцам на АЗС заливали "бодягу" неизвестного происхождения: где продавали фальсификат

Украинские правоохранители раскрыли сеть АЗС, на которых реализовывали суррогатное топливо, производимое в двух регионах страны. У злоумышленников изъяли вещественные доказательства и имущество на сумму почти 50 млн грн.

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Об этом сообщили в Бюро экономической безопасности Украины (БЭБ). Заправки, где продавали фальсификат, находились в Кировоградской и Днепропетровской областях.

Что выяснили следователи

Топливную смесь изготавливали в течение 2026 года, смешивая компоненты неизвестного происхождения, при этом использовалось специальное оборудование.

Продукция, полученная таким кустарным способом, не соответствовала никаким государственным стандартам качества (ДСТУ).

Несмотря на это, суррогатный бензин продавали водителям через сеть подконтрольных автозаправочных станций (АЗС).

В результате обысков в местах изготовления, хранения и сбыта контрафактной продукции было изъято:

233 тыс. литров жидкости с резким запахом бензина;

жидкости с резким запахом бензина; 25 тонн стабильного газового конденсата;

стабильного газового конденсата; 24 тонны многофункционального разбавителя;

многофункционального разбавителя; черновые записи, бухгалтерскую документацию, мобильные телефоны и копии хозяйственных документов.

В настоящее время устанавливается полный круг лиц, причастных к организации подпольного бизнеса. Продолжается досудебное расследование.

Цены на топливо вырастут

Между тем ситуация на топливном рынке остается напряженной, а цены фактически меняются ежедневно. Уже в ближайшие недели дизельное топливо в Украине может подорожать до 90 грн за литр, а бензин — до 85–87 грн из-за стремительного роста мировых цен на нефть и удорожания импорта.

Только за последние три недели стоимость нефти подскочила примерно с 70 до более 100 долларов за баррель, что автоматически повлияло на цены на нефтепродукты во всем мире. Из-за этого украинские импортеры вынуждены закупать бензин и дизельное топливо значительно дороже.

Однако, несмотря на резкое подорожание, эксперты не прогнозируют перебоев с поставками топлива в Украину. Трейдеры смогут обеспечить необходимые объемы бензина и дизеля, а украинские АЗС продолжат работать в обычном режиме.

Также OBOZ.UA сообщал, что из-за систематических российских атак заправки могут сократить график работы и убрать часть услуг в опасных регионах. В то же время в Украине пока отказались от идеи передвижных АЗС из-за рисков продажи некачественного топлива и проблем с налоговым контролем.

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