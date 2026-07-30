УкраїнськаУКР
русскийРУС

Вместо бензина украинцам на АЗС заливали "бодягу" неизвестного происхождения: где продавали фальсификат

Станислав Кожемякин
Рынки и компании
3 минуты
612
Заправка автомобиля. Иллюстрация
Google Subscribe

Будьте первыми в курсе главного – подпишитесь на Новини на OBOZ.UA в Google

Подписаться

Украинские правоохранители раскрыли сеть АЗС, на которых реализовывали суррогатное топливо, производимое в двух регионах страны. У злоумышленников изъяли вещественные доказательства и имущество на сумму почти 50 млн грн.

Об этом сообщили в Бюро экономической безопасности Украины (БЭБ). Заправки, где продавали фальсификат, находились в Кировоградской и Днепропетровской областях.

Что выяснили следователи

  • Топливную смесь изготавливали в течение 2026 года, смешивая компоненты неизвестного происхождения, при этом использовалось специальное оборудование.
  • Продукция, полученная таким кустарным способом, не соответствовала никаким государственным стандартам качества (ДСТУ).
  • Несмотря на это, суррогатный бензин продавали водителям через сеть подконтрольных автозаправочных станций (АЗС).
Изъятые бензовозы с фальсифицированным топливом
В Днепропетровской и Кировоградской областях на АЗС разливали поддельное топливо

В результате обысков в местах изготовления, хранения и сбыта контрафактной продукции было изъято:

  • 233 тыс. литров жидкости с резким запахом бензина;
  • 25 тонн стабильного газового конденсата;
  • 24 тонны многофункционального разбавителя;
  • черновые записи, бухгалтерскую документацию, мобильные телефоны и копии хозяйственных документов.
Изъято 233 тыс. литров поддельного бензина
Обыски на объектах незаконной реализации поддельного топлива

В настоящее время устанавливается полный круг лиц, причастных к организации подпольного бизнеса. Продолжается досудебное расследование.

Фото с места обысков

Цены на топливо вырастут

Между тем ситуация на топливном рынке остается напряженной, а цены фактически меняются ежедневно. Уже в ближайшие недели дизельное топливо в Украине может подорожать до 90 грн за литр, а бензин — до 85–87 грн из-за стремительного роста мировых цен на нефть и удорожания импорта.

Только за последние три недели стоимость нефти подскочила примерно с 70 до более 100 долларов за баррель, что автоматически повлияло на цены на нефтепродукты во всем мире. Из-за этого украинские импортеры вынуждены закупать бензин и дизельное топливо значительно дороже.

Однако, несмотря на резкое подорожание, эксперты не прогнозируют перебоев с поставками топлива в Украину. Трейдеры смогут обеспечить необходимые объемы бензина и дизеля, а украинские АЗС продолжат работать в обычном режиме.

Также OBOZ.UA сообщал, что из-за систематических российских атак заправки могут сократить график работы и убрать часть услуг в опасных регионах. В то же время в Украине пока отказались от идеи передвижных АЗС из-за рисков продажи некачественного топлива и проблем с налоговым контролем.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!

УкраинаДнепрфальсификатбензинподделкаАЗС в УкраинеБюро экономической безопасности (БЭБ)
Редакционная политика