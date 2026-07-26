Украинцам прогнозируют новое подорожание топлива: каких цен стоит ожидать уже в ближайшие недели

Уже в ближайшие недели дизельное топливо в Украине может подорожать до 90 грн за литр, а бензин – до 85–87 грн из-за стремительного роста мировых цен на нефть и удорожания импорта. В то же время дефицита топлива не ожидается – украинские АЗС будут иметь достаточные запасы, хотя водителям придется платить за них значительно больше. Сейчас стоимость бензина "А-95" колеблется в пределах 80 грн/л.

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Такой прогноз роста цен озвучил директор консалтинговой группы "А-95" Сергей Куюн в комментарии "Громадскому радио". По словам эксперта, главной причиной подорожания является резкий рост мировых цен на нефть.

Только за последние три недели стоимость нефти подскочила примерно с 70 до более 100 долларов за баррель, что автоматически повлияло на цены на нефтепродукты во всем мире. Из-за этого украинские импортеры вынуждены закупать бензин и дизельное топливо значительно дороже. Куюн отмечает, что ситуация на рынке остается напряженной, а цены фактически меняются ежедневно.

По словам эксперта, сейчас сложилась нетипичная ситуация, ведь закупочная стоимость топлива уже превышает цены, по которым его продают на автозаправочных станциях.

Фактически, если трейдер сегодня закупит бензовоз топлива и будет продавать его по нынешним ценам на АЗС, он будет работать себе в убыток. Именно поэтому операторы рынка вынуждены постепенно пересматривать стоимость топлива.

К каким ценам готовиться водителям

Больше всего, по прогнозу эксперта, подорожает дизельное топливо. Если сейчас его средняя цена составляет около 80 гривен за литр, то уже в ближайшее время она может вырасти примерно до 90 гривен.

Бензин также будет дорожать, хотя и несколько медленнее. По оценкам Куюна, его стоимость в течение двух-трех недель может достичь 85-87 гривен за литр. В то же время, несмотря на активное обсуждение возможного психологического рубежа в 100 гривен за литр, эксперт пока не считает такой сценарий ближайшей перспективой.

Эксперт объясняет, что нынешняя волна подорожания отличается от той, которую рынок переживал весной. Тогда в мире были значительные запасы нефтепродуктов и наблюдался низкий сезон потребления. Сейчас ситуация кардинально иная: спрос на топливо в мире находится на максимальном уровне, а запасы остаются минимальными.

Дополнительное давление на рынок создают проблемы с поставками нефти в Европу из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке, а также сокращение производства и импорта нефтепродуктов. Кроме того, по словам Куюна, Россия прекратила экспорт дизельного топлива и активно закупает бензин на мировом рынке для покрытия собственного дефицита, что еще больше подталкивает мировые цены вверх.

Будет ли дефицит топлива

Несмотря на резкое подорожание, эксперты не прогнозируют перебоев с поставками топлива в Украину. По словам Куюна, трейдеры смогут обеспечить необходимые объемы бензина и дизеля, а украинские АЗС продолжат работать в привычном режиме.

Также он отметил, что боевые действия не повлияли на региональную разницу в ценах. Например, стоимость топлива в Харькове и Львове сейчас практически одинакова, хотя логистика в прифронтовых регионах остается более сложной.

Сколько стоит бензин уже сейчас

По данным Консалтинговой группы "А-95", средняя стоимость бензина А-95 на украинских АЗС уже заметно выросла.

В настоящее время средняя цена составляет 80,08 грн за литр, что примерно на 3,5 гривны больше, чем несколько дней назад. В зависимости от сети АЗС бензин продается в диапазоне от 69,3 до почти 83,9 гривен за литр, однако эксперты прогнозируют, что в ближайшие недели эти показатели продолжат расти.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, Россия продлит запрет на экспорт бензина до конца 2026 года. Такое решение было принято после анализа ситуации на топливном рынке страны. В то же время ограничения на экспорт дизельного топлива планируется отменить только после стабилизации ситуации.

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