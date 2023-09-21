Владельцы резко пересчитали цены: сколько стоит аренда квартир в Киеве

В Киеве резко подорожала аренда квартир. За последний месяц стоимость съема жилья в столице выросла более чем на 2 500 грн – со средних 14 865 грн до 17 500 грн.

Об этом сообщает M2bomber. Согласно его данным, за последние же 6 месяцев аренда подорожала еще больше – на 5 607 грн. За год цены выросли почти на столько же – на 5 293 грн.

Цена аренды 1-комнатного жилья

1-комнатные квартиры чаще всего сдают по 15 200 грн – 7,9% объявлений. Также часто встречаются цены:

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8 800грн, 10 400 гр – 7,1%;

7 200 – 6,4%.

Сколько нужно заплатить за 2-комнатную квартиру

Снять 2-комнатную квартиру в Киеве легче всего за 15 000 грн и 18 000 грн – 7,3% объявлений именно с такими ценами. А кроме того, за:

13 000 грн – 5,7%;

9 000 грн, 20 00 грн – 5,2%.

Стоимость аренды 3-комнатной квартиры

По данным аналитиков, чаще всего 1-комнатные квартиры в Киеве сдают по 30 000 грн. Таких объявлений насчитывается 10,3%. Также "популярны" цены:

15 600 грн – 7,4%;

12 000 грн – 6,6%.

Самые "дешевые" районы

Дешевле всего, по данным аналитиков, снимать квартиру в Деснянском районе столицы – в среднем 12 000 грн. А кроме того в:

Подольском – 12 500 грн;

Дарницком – 14 000 грн;

Оболонском – 14 250 грн;

Днепровском, Святошинском – 14 500 грн.

Где снимать квартиру дороже всего

Самые высокие цены на аренду квартир в Печерском районе – в среднем 31 407 грн. А также в:

Шевченковском – 26 109 грн;

Голосеевском – 21 500 грн;

Соломенском – 19 900 грн.

Что прописывать в договоре

Правильно составленный договор аренды защищает права как арендатора, так и арендодателя. Поэтому в документе обязательно должны быть указаны:

ФИО и адреса сторон;

объект аренды – обязательно прописать, квартира это, комната, жилой дом или его часть и т. д.;

дата заключения договора и срок, на который он заключается. Важно также указать способ продления договора (например, договор продлевается автоматически, если за месяц до даты окончания договора ни одна из сторон не изъявила желания прекратить договор, или другой вариант) и его прекращения;

размер и порядок оплаты;

порядок осуществления коммунальных платежей – нужно указать, кто именно и в какие сроки их осуществляет;

вопрос страхового депозита и его возврат.

Как сообщал OBOZREVATEL, подорожали и квартиры на вторичном рынке Киева. За последние 6 месяцев средняя стоимость квадратного метра здесь выросла почти на 3000 грн – с 49 825 грн до 52 532 грн.

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