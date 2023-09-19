Прежних цен больше нет: продавцы изменили стоимость квартир в Киеве

Квартиры на вторичном рынке Киева подорожали. За последние 6 месяцев средняя стоимость квадратного метра здесь выросла почти на 3000 грн – с 49 825 грн до 52 532 грн.

Об этом сообщает M2bomber. По его данным, подорожали "квадраты" и за месяц – хотя и практически незаметно: на 114 грн. Что, впрочем, при перерасчете на всю квартиру, трансформируется в довольно ощутимую сумму. К примеру, за жилье на 60 кв. м набежит почти 7000 грн "лишних" денег.

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Где дешевле всего

Самые низкие цены зафиксированы в Деснянском районе – в среднем 42 996 грн за квадратный метр. За ним следуют:

Дарницкий – 47 477 грн;

Святошинский – 49 372 грн;

Подольский – 50 469 грн;

Оболонский – 51 398 грн;

Днепровский – 54 304 грн;

Соломенский – 54 496 грн.

Самые дорогие районы

Дороже всего, по данным аналитиков, покупать квартиру в в Печерском районе – в среднем 87 187 грн. А кроме того, в:

Шевченковском – 64 747 грн;

Голосеевском – 59 623 грн.

По какой цене "квадрата" купить 1-комнатную квартиру проще всего

Чаще всего, по данным аналитиков, владельцы недвижимости выставляют стоимость "квадрата" для 1-комнатных квартир на уровне 47 600 грн – 7,5% объявлений о продаже недвижимости формируется исходя именно из нее. Также часто можно встретить цены:

53 200 грн – 7,2%;

42 000 грн – 7%;

39 200 грн – 6,6%.

В самом дешевом сегменте сложнее всего найти объявление о продаже квартир, цены которых формируются на основе стоимости "квадрата" в 14 000 грн. Таких объявлений 0,1%.

Квартиры подорожали по всей Украине

В целом же с августа 2022-го по август 2023-го 1-комнатные квартиры на вторичном рынке подорожали практически во всей Украине. Исключением стала лишь Херсонская область, где стоимость жилья снизилась.

Больше всего цены выросли в Закарпатской области – сразу на 37,8%. На втором месте – Львовская, +28,5%. На третьем – Закарпатская, +37,8%.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве продают комнату в общежитии за 14 000 долларов. Площадь жилья составляет всего 11,9 "квадратов" – то есть 1 кв. м комнаты стоит немногим более 1176 долларов. В то же время стоимость некоторых полноценных квартир в столице формируется по более низкой цене "квадрата".

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