Visa представила новую ИИ-платформу для покупки товаров и услуг онлайн

Киев, 30 апреля 2025 года – искусственный интеллект трансформирует то, как мы совершаем и оплачиваем покупки. Visa использует мощность своей сети и многолетний опыт для обеспечения доверия и безопасности в коммерции, основанной на ИИ. Программа Visa Intelligent Commerce, представленная сегодня на глобальной презентации новых продуктов Visa Global Product Drop, позволяет ИИ находить и покупать товары. Эта новаторская инициатива открывает доступ к платежной сети Visa разработчикам и инженерам, которые создают базовых ИИ-агентов, что трансформируют коммерцию.

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"В ближайшем будущем появятся ИИ-агенты, которые будут просматривать, выбирать, покупать и управлять заказами вместо потребителей, – рассказал Джек Форестелл (Jack Forestell), директор по продуктам и стратегии Visa. – Эти агенты должны заслужить доверие в вопросах оплаты – не только со стороны пользователей, но и со стороны банков и продавцов".

"Так же, как осуществлялся переход от покупок в физических точках к онлайн-шоппингу и от онлайн-шоппинга к мобильному, Visa устанавливает новый стандарт для новой эры коммерции, – пояснил Форестелл. – Теперь благодаря Visa Intelligent Commerce ИИ-агенты смогут находить и покупать товары вместо потребителей на основе предварительно указанных пожеланий. Потребитель устанавливает рамки, а Visa поможет управлять остальными".

Надежное будущее коммерции на основе ИИ

Вскоре миллионы людей будут полагаться на ИИ, чтобы найти идеальный свитер, исследовать локацию для отпуска или совершить покупки по списку. Visa обеспечит бесперебойность платежей, позволяя осуществлять безопасные и надежные транзакции в мире, где ИИ играет ключевую роль.

Инициатива Visa Intelligent Commerce опирается на более чем 30-летний опыт применения ИИ и машинного обучения для управления рисками и борьбы с мошенничеством, чтобы обеспечить безопасность и надежность процесса оплаты. Вместе с лидерами отрасли, включая Anthropic, IBM, Microsoft, Mistral AI, OpenAI, Perplexity, Samsung, Stripe и другие компании, Visa поможет создать персонализированную и безопасную коммерцию на основе ИИ в глобальных масштабах.

"Мы сотрудничаем с компаниями, которые находятся в авангарде инноваций в сфере ИИ, поощряем участие ИИ-платформ и поддерживаем новые способы оплаты, придерживаясь нашего главного приоритета – обеспечить безопасность и доверие, – добавил Джек Форестелл. – Совместно с нашими партнерами мы полностью раскрываем потенциал ИИ для трансформации всех аспектов коммерции, платежей и бизнеса".

Больше возможностей для потребителей, продавцов и разработчиков

Visa поможет превратить коммерцию на основе ИИ, которая сегодня является футуристической и относительно неизвестной концепцией, в бесперебойный, безопасный и персонализированный опыт как для продавцов, так и для потребителей.

Инициатива Visa Intelligent Commerce включает в себя набор интегрированных API и коммерческую партнерскую программу для ИИ-платформ, позволяя разработчикам безопасно и масштабно развертывать мощности Visa в коммерции на основе ИИ.

Visa Intelligent Commerce предлагает:

Карточки готовы к использованию искусственным интеллектом. Данные карты заменяются токенизированными цифровыми реквизитами, повышая безопасность для потребителей и упрощая платежные процессы для разработчиков. Эти реквизиты подтверждают, что выбранный потребителем агент имеет право действовать от его имени, добавляя в коммерцию на основе ИИ элемент проверки личности. Только потребитель может дать агенту указания, что делать и когда активировать платежные реквизиты.

Данные карты заменяются токенизированными цифровыми реквизитами, повышая безопасность для потребителей и упрощая платежные процессы для разработчиков. Эти реквизиты подтверждают, что выбранный потребителем агент имеет право действовать от его имени, добавляя в коммерцию на основе ИИ элемент проверки личности. Только потребитель может дать агенту указания, что делать и когда активировать платежные реквизиты. Персонализация на основе ИИ. Все находится под контролем потребителя. Потребители по собственному согласию делятся основными сведениями о расходах и покупках с карты Visa, чтобы улучшить работу агента и персонализировать рекомендации товаров.

Все находится под контролем потребителя. Потребители по собственному согласию делятся основными сведениями о расходах и покупках с карты Visa, чтобы улучшить работу агента и персонализировать рекомендации товаров. Простые и безопасные платежи на основе ИИ. Потребитель легко устанавливает лимиты и условия расхода, предоставляя четкие инструкции для транзакций, осуществляемых агентом. Сигнал о покупке передается Visa в режиме реального времени, что позволяет компании осуществлять контроль за транзакциями и помогать с разрешением споров.

Платежные технологии Visa, включая API для токенизации и проверки подлинности, помогут сделать транзакции безопасными и бесперебойными, повышая уверенность потребителей, использующих ИИ для покупок. Visa имеет многолетний опыт в борьбе с мошенничеством, а также надежную платформу данных и использует этот опыт для реализации программы Visa Intelligent Commerce.

Дополнительную информацию о Visa Intelligent Commerce можно найти по ссылке.