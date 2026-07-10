Вина из оккупированного Крыма участвовали в конкурсах как российские: Украина выдвинула требования

В международном винодельческом сообществе разразился скандал. Организаторы престижных винных конкурсов не только допустили к участию представителей из временно оккупированного украинского Крыма, но разрешили представлять Россию и наградили их.

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Об этом сообщили в украинской корпорации по виноградарству и винодельческой промышленности "Укрвинпром". Там подчеркнули, что такие действия являются прямым нарушением международного права и фактической попыткой легитимизации оккупации украинского полуострова.

Где наградили оккупантов

Concours Mondial de Bruxelles 2026 (Армения) – среди отмеченных наградами российских вин зафиксирована продукция, произведенная на мощностях оккупированного Крыма.

(Армения) – среди отмеченных наградами российских вин зафиксирована продукция, произведенная на мощностях оккупированного Крыма. Korea Wine Challenge 2026 (Южная Корея) – крымские вина открыто представлялись в рамках конкурса как "российские" и по результатам оценки получили международные медали, что способствует их продвижению на мировом рынке.

Реакция Украины и требования к организаторам

В "Укрвинпроме" подчеркивают, что этот вопрос выходит далеко за пределы сугубо винодельческой отрасли. Корпорация уже подготовила официальное заявление и обратилась к компетентным органам государственной власти Украины с просьбой инициировать дипломатические и правовые меры на международном уровне.

"Автономная Республика Крым – это Украина. Украинские вина, произведенные в Крыму, не могут признаваться продукцией какого-либо другого государства. Украинские виноделы сегодня работают в условиях войны, под обстрелами сохраняют виноградники и восстанавливают производство. Мы ожидаем такой же ответственности от международного сообщества", – отметили в профессиональном союзе

На этом фоне украинская сторона выдвинула организаторам всех международных дегустационных конкурсов четыре четких требования:

коренным образом пересмотреть политику допуска брендов к соревнованиям;

полностью заблокировать участие продукции из государства-агрессора;

обеспечить строгое соблюдение международного права и действующей санкционной политики;

категорически отказаться от признания продукции с временно оккупированных территорий Украины в качестве товаров другого государства.

"Это не "вне политики". Это —– соучастие. Когда украденное украинское вино получает международные награды под российским флагом – речь идет не о дегустации. Речь идет о том, как агрессору помогают продавать войну в красивой бутылке", – заявил гендиректор "Укрвинпрома" Владимир Кучеренко.

Как уже сообщал OBOZ.UA, с 1 января в Украине вступили в силу новые правила для виноградарей и виноделов. Они направлены на то, чтобы навести порядок в винодельческой отрасли и сделать её более близкой к европейской. В частности, для украинских вин заработает система защиты географических наименований.

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