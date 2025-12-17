Заработают уже с 1 января 2026 года: в Украине вводят новые правила для вина. Что изменится для покупателей

С начала 2026 года в Украине заработают новые правила для виноградарей и виноделов. Они нацелены на то, чтобы навести порядок отрасли вина и сделать ее ближе к европейской. В частности, для украинских вин заработает система защиты географических названий.

Изменения предусматривает Закон Украины "О винограде, вине и продуктах виноградарства". Он вступит в силу как раз с 1 января 2026 года, объяснили в Госпродпотребслужбе.

Новые правила для вина в Украине: главные изменения

1. "Место прописки" вина

Главная новация закона – защита географических названий. То есть, если вино сделано в конкретном регионе (например, в Бессарабии или Закарпатье) и имеет свои особенности из-за климата, почвы и традиций, его название больше не сможет использовать кто-либо другой:

название вина будет привязано к местности;

подделки и "псевдобренды" станет легче убирать с рынка;

покупатель будет знать, что вино действительно из того региона, который указан на этикетке;

локальным производителям станет легче выходить на рынки ЕС.

Аналогичная практика давно применяется в Европе. К примеру, вино Champagne – только из Шампани, Prosecco – только из определенных регионов Италии и т.д.

2. Единый реестр виноделов

Государство создает Виноградарско-винодельческий реестр. Это большая база данных, где будет информация:

о виноградниках;

о производителях вина;

о тех, кто официально работает на рынке.

Для потребителей это означает меньше "серой" продукции. Бизнесу в свою очередь обещают более понятные правила игры.

3. Новые этикетки для вина

Закон обновляет классификацию вин и устанавливает единые стандарты качества. Как следствие определяются новые условия того, что и как писать на этикетках.

Кроме требований к географическим указаниям, вводится еще ряд правил. Обязательно должны быть указаны:

название производителя и место производства – без фирм-"прокладок" и непонятных адресов;

тип вина – тихое , игристое , ароматизированное или винный напиток – без маскировки одного под другое, т.е. винный напиток н ельзя будет оформлять так, чтобы он выглядел как классическое вино;

, , или – без маскировки одного под другое, т.е. винный напиток ельзя будет оформлять так, чтобы он выглядел как классическое вино; сорт винограда, год урожая, крепость – эти данные можно будет проверить, а потому больше не получится написать, к примеру "Каберне 2022", если это неправда;

характеристики "элитное", "традиционное", "аутентичное" можно будет указывать только если есть основания – запрещается оформление, котороеимитирует другой класс вина.

