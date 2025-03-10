Весна на рынке недвижимости: подорожает ли аренда жилья и в каких городах

Рынок аренды жилья в Украине весной активизируется, особенно в западных регионах и городах, ставших убежищем для переселенцев. Ожидается, что цены на аренду жилья вырастут на 8-10% в долларах в период с апреля по июнь.

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Об этом рассказала президент Ассоциации специалистов по недвижимости Украины (АФНУ) Елена Гайдамаха в комментарии СМИ. Весна традиционно активизирует рынок аренды жилья, но в городах с постоянно высоким спросом этот эффект менее заметен.

Прежде всего, речь идет о западных областных центрах, а также городах, принявших большое количество внутренне перемещенных лиц. По словам Гайдамахи, самые высокие арендные ставки наблюдаются в западных городах: Львове, Ужгороде, Ивано-Франковске, Тернополе и Черновцах.

Львов лидирует по спросу, поскольку кроме большого рынка жилья город предлагает широкий выбор рабочих мест, развитую инфраструктуру и благоприятную экономическую среду. Его догоняют другие города региона, также остающиеся привлекательными для арендаторов.

Кроме западных областных центров активность на рынке аренды заметна и в центральной и северной частях страны. Самые высокие арендные ставки среди центральных городов зафиксированы в Виннице, которая привлекает стабильную экономику и развитую социальную инфраструктуру.

Житомир лидирует по спросу на аренду жилья среди северных городов, а также высокий интерес наблюдается в городах-спутниках столицы, таких как Белая Церковь, где рынок аренды остается активным благодаря близости к Киеву. Рынок аренды в столице не показывает значительных колебаний.

По словам Гайдамахи, спрос остается стабильным, а цены не претерпевают резких изменений. Киев остается центром деловой активности, однако из-за экономической неопределенности часть населения выбирает более доступные города.

Обозреватель рынка недвижимости Виктория Берещак прогнозирует умеренный рост стоимости аренды в ближайшие месяцы. Главными факторами повышения цен будут инфляция и повышенный спрос в некоторых регионах.

"Рост арендных ставок в период активного спроса будет на уровне 8-10% в долларах. Это будет происходить с середины апреля до середины июня", – отмечает эксперт. Больше всего это коснется городов, принявших значительное количество переселенцев, в частности , Днепра, Винницы, Черкасс и Кропивницкого.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, купить собственное жилье не имеют возможности подавляющая часть украинцев – чтобы получить свои "квадратные метры", в некоторых городах нужно накапливать почти 10 лет. Поэтому нардепы планируют ряд законодательных решений: расширить программу есть поселок, принять аренду с правом выкупа и ввести жилищные кооперативы.

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