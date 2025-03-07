Купить собственное жилье в Украине станет проще: какие решения готовят в Раде

Купить собственное жилье не имеют возможности подавляющая часть украинцев – чтобы получить свои квадратные метры, в некоторых городах нужно накапливать почти 10 лет. Поэтому нардепы планируют ряд законодательных решений: расширить программу єОселя, одобрить аренду с правом выкупа и ввести жилищные кооперативы.

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Об этом сообщила председатель комитета ВР по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Елена Шуляк ("Слуга народа"). Согласно приведенным ею данным, приобрести однокомнатную квартиру на "вторичке" можно, получая среднюю зарплату в таких городах:

Киев – 8 лет;

– 8 лет; Львов – 9,2 года;

– 9,2 года; Одесса – 6,1 года.

По ее словам, это свидетельствует о катастрофически низком для многих украинцев общем уровне доступности жилья в стране. Это особенно касается внутренне перемещенных лиц (ВПЛ), поскольку из-за войны они потеряли свое жилье и другое имущество.

Чтобы граждане могли накапливать на собственное жилье в более короткий срок, Шуляк предлагает следующие решения:

Расширение программы єОселя путем увеличения финансирования программы и адаптации ее условий для ВПЛ (увеличение предела для возраста жилья и максимальной суммы кредита для переселенцев).

путем увеличения финансирования программы и адаптации ее условий для ВПЛ (увеличение предела для возраста жилья и максимальной суммы кредита для переселенцев). Аренда с правом выкупа – этот механизм позволяет людям сначала арендовать жилье, а через несколько лет его выкупить. Это позволит получить собственное жилье переселенцам, молодежи и другим категориям граждан, которые не могут позволить себе купить его сразу.

– этот механизм позволяет людям сначала арендовать жилье, а через несколько лет его выкупить. Это позволит получить собственное жилье переселенцам, молодежи и другим категориям граждан, которые не могут позволить себе купить его сразу. Введение жилищных кооперативов позволит создать доступное жилье и объединить ресурсы общества для создания новых жилых единиц, где люди смогут жить по доступным условиям.

позволит создать доступное жилье и объединить ресурсы общества для создания новых жилых единиц, где люди смогут жить по доступным условиям. Законопроект №12377 "Об основных принципах жилищной политики" - позволит ввести новые финансово-кредитные механизмы и жилищно-коммунальные кооперативы, а также создаст основу для доступного жилья для всех украинцев, нуждающихся в улучшении жилищных условий.

Нардеп напомнила, что благодаря просмотру ограничения возраста жилья, которое можно купить через программу єОселя, с 3 до 10 лет количество ВПО, получивших помощь, уже значительно возросло. В рамках программы есть Восстановление на жилье для переселенцев было выделено 15 млрд грн.

"Собственное жилье не должно быть роскошью для украинцев. Нельзя ждать десятилетиями того, чтобы иметь свой дом. Дом должен стать доступным для каждого, кто потерял свое жилье из-за войны или кто просто хочет жить в лучших условиях. Обсуждаемые сейчас изменения должны стать реальностью, а не обещаниями", – призвала Шуляк.

Как уже сообщал OBOZ.UA, в Украине западные области демонстрируют самые высокие темпы удорожания жилья. В то время как в Киеве 80% строек остаются замороженными, а стоимость недвижимости премиум-класса падает на 30-40% из-за оттока капитала за границу. Ожидается, что в краткосрочной перспективе недвижимость только продолжит дорожать.

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