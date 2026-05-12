ВЭС 'Нижние ворота' получила национальную награду как лидер энергетической трансформации регионов

По состоянию на начало апреля 2026 года дефицит электроэнергии в энергосистеме Украины оценивается примерно в 1 ГВт. Это существенно меньше зимних показателей, когда недостаток достигал 5-6 ГВт, однако система все еще работает в условиях ограниченного резерва.

Видео дня

На этом фоне каждый новый объект генерации имеет системное значение. Ввод в эксплуатацию ВЭС "Нижние Ворота" мощностью 80,8 МВт стал одним из крупнейших энергетических проектов 2025 года и получил национальное признание – награждение премией 100 gREen Award-2025 в номинации "Лидер энергетической трансформации региона".

О значении награды, европейской поддержке и развитии отрасли в условиях войны – в интервью с первым заместителем гендиректора компании "Ветряные парки Украины" Андреем Сергиенко.

– УК "Ветряные парки Украины" получила национальное признание за проект ВЭС "Нижние Ворота". Насколько эта награда является показательной для рынка ветроэнергетики, и что именно стало ключевым фактором ее получения?

– Премия 100 gREen AWARD-2025 была основана четырьмя ведущими отраслевыми ассоциациями по возобновляемой энергетике как инструмент фиксации реальных результатов — того, что удалось сделать в течение года.

Для нас это важная профессиональная награда. Мы благодарны инициаторам и организаторам за поддержку и доверие. Проект "Нижние Ворота" получил награду как пример трансформации региона через развитие энергетики. Речь идет о первой ветроэлектростанции на Закарпатье – фактически новую страницу развития области.

– ВЭС "Нижние Ворота" с мощностью 80,8 МВт стала лидером в Украине по объему присоединенной генерации в 2025 году. Как выглядит этот показатель по сравнению с другими проектами на рынке?

– В нынешней ситуации даже 10-20 МВт имеют значение для энергосистемы. 80 МВт, которые мы реализовали на Закарпатье, – это существенный и очень важный вклад в стабильность.

Наша станция стала одной из крупнейших, которые были введены в эксплуатацию в 2025 году. И это не только о региональном эффекте – это вклад в общегосударственный баланс в условиях военного положения.

– В проекте использованы турбины от ООО "Френдли Винд Технолоджи" – единственного национального производителя ветротурбин мультимегаваттного класса. Насколько это стратегически важно для отрасли локального производства в условиях Украины?

– Локализация производства – это вопрос стратегической устойчивости. Мы уже увидели, какие конкурентные преимущества получило государство благодаря этому в оборонной сфере. Энергетика – это второй сектор, который должен пройти тот же путь.

Использование украинских турбин в проектах – это не только экономика, но и формирование собственной промышленной базы. Мы ведем переговоры с ведущими европейскими производителями оборудования и инвесторами. Я уверен, что со временем мы увидим здесь крупные предприятия и обеспечим конкурентные преимущества нашей промышленности – не только для развития возобновляемой энергетики внутри страны, но и в соседних государствах и в Европе в целом.

– Как вы оцениваете уровень технологичности украинской ветроэнергетики сегодня по сравнению с европейским рынком?

– Конечно, мы еще далеки от тех технологий и решений, которые демонстрируют ведущие европейские производители. Там соответствующая отрасль развивалась десятилетиями, получая поддержку и доступ к рынкам.

Мы должны сокращать эту дистанцию и уже это делаем. Украина уже имеет уникальные компетенции. В частности, наша компания "Френдли Винд Технолоджи"начала производство собственных лопастей – это редкое явление даже для европейских стран.

Наши конкурентные преимущества – сильный кадровый потенциал, в частности инженерный, логистические возможности. Мы находимся здесь, на Закарпатье, и способны обеспечивать гибкость и скорость реализации проектов. В условиях последовательной государственной политики и поддержки отрасли разрыв с европейским рынком можно будет существенно сократить в ближайшие годы.

– Насколько важным для компании является международное и европейское признание ваших проектов? Какую роль играет сотрудничество с зарубежными партнерами?

– У нас много партнеров за рубежом, которые публично поддерживают наши проекты и развитие отрасли. Это и Европейская, и Мировая ветроэнергетические ассоциации. В свое время мы были среди основателей Украинской ветроэнергетической ассоциации, которая сейчас является частью мирового и европейского профессионального сообщества.

Постоянно получаем поддержку от международных финансовых институтов, в частности ЕБРР и других структур. Наши проекты также рассматриваются и положительно оцениваются программами Европейской комиссии.

Отдельное направление – это бизнес-сотрудничество. УК "Ветряные парки Украины" имеет многолетний опыт работы с Австрией, Германией и Данией. Такое взаимодействие создает синергию, позволяет внедрять современные инженерные решения и усиливать украинскую отрасль.

– Компания внедрила модель, по которой 3% от продажи электроэнергии направляется в местные бюджеты. Какие уже есть результаты этой модели?

– Компания "Ветряные парки Украины" впервые в Украине ввела механизм партнерства с обществом, по которому часть средств от продажи электроэнергии направляются в местный бюджет.

Это не декларация, а практический инструмент развития территорий. За эти средства громада может ремонтировать дороги и модернизировать социальную инфраструктуру. В школах Нижневоротской громады уже появились современные компьютерные классы и специализированное оборудование. В Беласовицкой гимназии, которая ждала отопления более 20 лет, этот вопрос уже решен.

Только за 2025 год благодаря сотрудничеству компании с Нижневоротской громадой местный бюджет пополнился более чем на 14 миллионов дополнительных поступлений. Люди видят, что договоренности работают. Громада фактически является частью проекта и получает от этого реальные дивиденды для развития.

– С точки зрения энергосистемы Украины, какой фактический вклад уже делают такие ветроэлектростанции в ее стабильность и балансировку в условиях сегодняшних вызовов?

– Наши проекты являются достаточно масштабными и амбициозными. И это очень хорошо, потому что в условиях тотального дефицита, который испытывает наша энергосистема, мы должны развивать собственную генерацию.

Развитие ветровой генерации сейчас является ключевым и очень важным. Почему? Потому что генерация является разветвленной, она минимально уязвима в условиях военного положения. Станция не остановится даже в случае повреждения части оборудования.

Кроме того, это зеленая бестопливная энергия, которая позволяет не зависеть от углеводородов и логистических проблем. Это местная энергия, которая приближает стопроцентную независимость государства в обеспечении собственной генерацией.

– Какие следующие этапы развития определяет компания: масштабирование, новые проекты или выход на другие рынки/регионы Украины?

– Компания намерена реализовать в течение 3-5 лет около 1 ГВт проектов. Сейчас мы ведем исследования и уже присутствуем в общинах Мукачевского, Ужгородского и Тячевского районов Закарпатья, рассматриваем и другие регионы Украины.

Модель сотрудничества, начатая в Нижних Воротах, полностью поддержана общинами. Они видят реальные шаги инвестора и понимают, что такой формат принесет пользу не только стратегически энергосистеме, региону и государству, но и простым людям, которые живут здесь и сейчас.