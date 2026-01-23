Вернуться хочет лишь каждый второй: украинцы объяснили, что мешает им уехать из страны Европы

С начала полномасштабной войны временную защиту в Норвегии получили около 83 тысяч беженцев из Украины. Но почти половина из них не желание возвращаться даже после прекращения огня на родине – в частности этому мешают ограничения со стороны местных властей.

Об этом говорится в ежегодном исследовании Института городских и региональных исследований NIBR при университете Осло Метрополитен. Оказалось, что 47% беженцев из Украины в Норвегии не собираются возвращаться домой, если наступит мир, а треть еще и надеется вывезти на чужбину родственников.

Что сдерживает украинцев от возвращения

В исследовании отмечается на трех главных факторах, влияющих на решение беженцев из Украины остаться в Норвегии. Это зависит от:

владения норвежским языком;

различий в экономическом развитии стран;

стран; интеграции в местный социум.

Также от возвращения сдерживают и некоторые ограничения, введенные норвежскими властями. С 2023 года украинским беженцам:

запрещены даже временные посещения Украины ;

; уменьшены шансы на получение временно защиты для прибывших из районов, определенных безопасными.

В NIBR эту меру назвали контрпродуктивной в долгосрочной перспективе, поскольку некоторые нуждаются в кратковременных визитах в Украину, чтобы постепенно наладить свою жизнь перед полноценным возвращением.

Кто готов вернуться

Украинцы занимают существенную долю норвежского социума, поскольку составляют 1,5% от населения страны. Из них 11% выразили готовность вернуться сразу после подписания мира на Родине, а больше всего такое желание декларировали:

женщины ;

; представители старшей и младшей взрослых групп ;

; люди, у которых остались близкие родственники в Украине.

"Но некоторые из них отмечают, что на это решение могут повлиять условия в Украине и Норвегии, поэтому они просто будут ждать и оценивать текущую ситуацию", – объясняет автор исследования Гернес.

Также некоторые респонденты связали решение возвращаться или нет с помощью, которую Норвегия предоставляет для экономического и политического восстановления Украины.

Как уже сообщал OBOZ.UA, по состоянию на начало 2026 года в Норвегии официально трудоустроились почти 27 тыс. украинцев, которые выехали из-за войны, и эта цифра растет по сравнению с предыдущим годом. Значительная часть из них находит работу в сферах гостинично-ресторанного бизнеса, строительства и логистики.

