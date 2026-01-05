Украинцы активно идут на работу в стране Европы: какие профессии выбирают чаще всего

По состоянию на начало 2026 года почти 27 000 украинцев, выехавших из-за войны, официально трудоустроены в Норвегии, и эта цифра растет по сравнению с предыдущим годом. Всего в стране более 100 000 украинцев имеют временную защиту, и значительная часть из них находит работу в сферах гостинично-ресторанного бизнеса, строительства и логистики.

Об этом пишет NRK со ссылкой на пресс-службу правительства Норвегии. В течение 2025 года темпы выхода украинцев на рынок труда существенно выросли по сравнению с 2024 годом.

В целом временную или коллективную защиту в Норвегии с начала войны получили более 100 тысяч украинцев. Осенью 2025 года, особенно в сентябре и октябре, была зафиксирована новая волна прибытия беженцев. Ее связывают не только с сезонными факторами, но и с изменениями правил выезда из Украины, которые коснулись мужчин в возрасте 18-22 года.

Наибольший спрос на украинских работников в Норвегии наблюдается в отраслях, где традиционно не хватает кадров. Речь идет прежде всего о таких сферах:

гостинично-ресторанный бизнес;

логистика и складское хозяйство;

строительство;

уход и здравоохранение (в частности, младший медицинский персонал).

Муниципалитеты и службы занятости отмечают, что украинцы быстро адаптируются к требованиям рынка труда, особенно при условии прохождения языковых курсов. Изучение норвежского языка организуют непосредственно в общинах, где проживают беженцы, что значительно упрощает процесс интеграции.

В течение 2025 года Норвегия существенно пересмотрела подход к социальной поддержке беженцев. Государство отказалось от массового размещения украинцев в гостиницах, заменив его более скромными центрами приема и муниципальным жильем.

По оценкам экспертов, такие изменения стали дополнительным стимулом для более активного трудоустройства. Социальная модель в Норвегии все больше ориентирована на то, чтобы беженцы как можно скорее становились экономически самостоятельными и интегрированными в местные общины.

Норвежское управление интеграции и разнообразия (IMDi) обратилось к муниципалитетам с просьбой подготовиться к приему 13 тысяч беженцев в 2026 году. Отмечается, что это несколько больше, чем в 2025-м, но значительно меньше пиковых показателей 2023-2024 годов.

В то же время Норвегия ужесточила подход к предоставлению коллективной защиты. С осени 2025 года прибывающие из шести регионов Украины, признанных относительно безопасными, больше не получают защиту автоматически. Речь идет о Львовской, Волынской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Тернопольской и Ривненской областях, для выходцев из этих регионов применяется индивидуальная процедура рассмотрения.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, поддержку украинских беженцев Латвии в 2026 году сократят до менее чем 40 млн евро, что на 40% меньше, чем в предыдущем году. В правительстве это назвали максимумом, который смогли выделить в нынешних условиях.

