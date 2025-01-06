Продает нефть в обход ценового потолка: США готовят новые санкции против Кремля

Администрация Байдена готовит большой пакет санкций против танкеров, перевозящих российскую нефть по ценам выше установленного предела (60 долларов за баррель). Основная цель – сократить доходы России от нефти и усилить поддержку Украины.

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Об этом пишет Reuters. С начала полномасштабного вторжения России в Украину в феврале 2022 года США и их союзники наложили многочисленные санкции на российские энергоресурсы, в том числе нефть, являющуюся одним из главных источников доходов российской экономики.

В декабре 2022 года страны G7, ЕС и Австралия установили предельную цену на российскую нефть в размере 60 долларов за баррель, а также запретили использование западных услуг, таких как страхование, финансирование и транспорт для перевозки нефти, проданной выше этой цены.

Однако Россия смогла частично обойти эти ограничения, используя так называемый "теневой флот" старых танкеров. По оценкам экспертов, в этот флот входят сотни устаревших судов, которые менее безопасны и склонны к разливам нефти, что создает дополнительную экологическую угрозу. Чтобы минимизировать риски обхода санкций, Вашингтон планирует ввести новые меры, которые делают невозможными подобные действия.

Новый пакет санкций, как отмечают источники Reuters, будет включать ограничения для танкеров, перевозящих нефть по ценам выше предельной. Кроме того, под санкции могут попасть лица и компании, занимающиеся организацией нелегальных перевозок нефти. Министр финансов США Джанет Йеллен подчеркнула, что Вашингтон не исключает возможности наложения ограничений на китайские банки, если они будут помогать России обойти ограничения.

Ожидается, что ужесточение санкций поспособствует дополнительному сокращению доходов России, что уже вынуждено перенаправлять продажи нефти в такие страны, как Китай и Индия, предлагая значительные скидки на сырье. Такие шаги призваны укрепить позиции Украины на международной арене и поддержать ее в условиях длительной войны.

Укрепление поддержки Украины по информации источников сейчас является приоритетом для администрации Байдена, поскольку в январе 2025 года в должность вступает новоизбранный президент Дональд Трамп. Как известно, Трамп неоднократно выражал скептическое отношение к объемам финансовой помощи Украине и заявлял о необходимости ее сокращения.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, несмотря на закрытие финско-российской границы, из Финляндии в РФ продолжают пытаться ввезти подсанкционные товары. Преступные схемы часто включают в себя фальсификацию документов и транзит через третьи страны, в частности для товаров двойного назначения, которые могут использоваться российской армией.

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