Цены на популярную крупу могут вырасти в ближайшее время: сколько придется платить за килограмм

В Украине гречка в ближайшие месяцы может подорожать примерно на 10–15 %, а в случае реализации максимального сценария средняя цена может превысить 85 грн за килограмм. В то же время дефицита крупы не ожидается: новый урожай прогнозируют на уровне свыше 80 тысяч тонн, а возможное подорожание связывают преимущественно с ростом затрат на переработку, электроэнергию, топливо и упаковку.

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Об этом сообщил аналитик Украинского клуба аграрного бизнеса (УКАБ) Максим Гопка в комментарии СМИ. По его словам, подорожание не означает, что гречка исчезнет из магазинов. Наоборот, ожидаемый урожай должен обеспечить украинский рынок необходимыми объемами.

Будет ли гречка по 85 грн/кг

Гопка считает, что цена свыше 85 грн за килограмм вполне возможна. Эксперт обращает внимание на простую математику: если взять за основу нынешнюю среднюю цену 75,17 грн за килограмм, то ее повышение на 15% составит примерно 86,45 грн.

Таким образом, прогноз Минагрополитики относительно возможного роста цен на 15% действительно предусматривает сценарий, при котором средняя стоимость гречки может превысить 85 грн. Причем для преодоления этой отметки цене достаточно вырасти примерно на 13,1%.

То есть даже если фактическое подорожание будет несколько ниже максимального прогноза в 15%, гречка все равно может приблизиться к 85 грн или превысить эту отметку. В то же время нельзя утверждать, что крупа обязательно будет стоить 85 грн в каждом магазине. Речь идет именно о возможной средней цене на рынке, тогда как в разных торговых сетях и в зависимости от бренда стоимость может существенно отличаться.

Когда может начаться подорожание

Одним из ключевых периодов для формирования цены станет конец лета и начало осени. Именно в это время в Украине проходит активная фаза сбора гречихи.

На первый взгляд, новый урожай должен был бы, наоборот, сдерживать цены. Ведь чем больше зерна производится, тем меньше оснований для дефицита. Именно поэтому специалисты не прогнозируют физической нехватки гречки на украинском рынке.

Однако между уборкой зерна и появлением готовой крупы на полках магазинов проходит несколько этапов. Собранную гречку необходимо высушить, очистить, перебрать, переработать и упаковать. Каждый из этих процессов требует дополнительных затрат. Поэтому даже хороший урожай не гарантирует, что конечная цена для покупателя останется неизменной.

Почему гречка может подорожать без дефицита

Основная причина потенциального роста стоимости заключается не в нехватке самой гречихи, а в увеличении затрат на её производство и доведение до готового продукта. На конечную цену влияют, в частности, стоимость электроэнергии, топлива, упаковочных материалов и других составляющих производственного процесса.

Отдельной статьёй расходов является упаковка. Часть необходимых материалов производители закупают за рубежом, а значит, их цена зависит не только от ситуации внутри Украины.

Дополнительные расходы могут возникать и из-за перебоев с электроснабжением. Если предприятиям приходится использовать генераторы, это означает дополнительные расходы на топливо. В итоге дороже становится не само сырье, а его переработка, хранение и подготовка к продаже. По словам эксперта Дениса Марчука, именно такие факторы могут привести к увеличению стоимости гречки примерно на 10–15%.

Дефицита гречки не ожидается

Несмотря на возможное подорожание, украинцам не стоит ожидать пустых полок или масштабного дефицита крупы. По прогнозам, производство гречки в этом году должно превысить 80 тысяч тонн. Этого, по оценкам специалистов, должно хватить для обеспечения внутреннего рынка.

То есть ситуация принципиально отличается от сценария, когда продукт дорожает из-за резкого сокращения предложения. В случае с гречкой речь идет прежде всего об экономических факторах и себестоимости производства.

Именно поэтому повышение цены не означает, что украинские магазины останутся без крупы. Гречка должна оставаться доступной в продаже, но покупателям, вероятно, придется платить за нее больше.

Дальнейшая динамика цен будет зависеть от нескольких факторов. Прежде всего, значение будет иметь фактический объем нового урожая, его качество и затраты производителей на переработку.

Если урожай действительно будет достаточным, это может сдержать более резкий рост цен. В то же время увеличение затрат на электроэнергию, топливо, упаковку и логистику может частично или полностью переложиться на конечную стоимость продукции.

По максимальному сценарию, озвученному аграрным ведомством, средняя цена может подняться примерно до 86,45 грн за килограмм. В то же время конкретная цена в магазинах будет зависеть от торговой сети, производителя и формата упаковки.

Стоит ли покупать гречку заранее

Резкая скупка гречки из-за опасений дефицита пока не имеет очевидных оснований. Эксперты прогнозируют достаточный урожай, поэтому физической нехватки крупы на рынке не ожидается.

В то же время, если семья регулярно покупает гречку и имеет возможность приобрести её по нынешней цене, небольшой запас продукта может позволить избежать потенциального подорожания в будущем. Окончательная стоимость будет зависеть от урожая, затрат производителей и ситуации на продовольственном рынке.

Сколько сейчас стоит гречка в Украине

При этом, по данным"Минфина", 30 августа крупные сети супермаркетов продают гречку в среднем по 75,20 грн/кг. В целом отдельные сети установили цены на уровне 59,9–73,1 грн/кг. В частности:

"АТБ" – 65,90 грн/кг;

"Varus" – 65,90 грн/кг;

"Сільпо" — 51,49 грн/кг.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, очередная волна российских атак на гражданскую и складскую инфраструктуру вынудила крупнейших украинских ритейлеров принять антикризисные меры. Так, в Fozzy Group, в состав которой входят сети "Сильпо" и "Фора", оптимизируют внутренние расходы, а в супермаркетах АТБ ограничили продажу социальных товаров и продуктов длительного хранения.

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