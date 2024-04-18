ВАКС разрешил Украине конфисковать активы предателя Богуслаева и его сообщника: что в списке

Высший антикоррупционный суд (ВАКС) одобрил применение санкции в виде взыскания активов к экс-президенту АО "Мотор Сич" Вячеславу Богуслаеву. Аналогичное решение принято в отношении бывшего топ-менеджера компании Петра Кононенко. Разрешение на конфискацию, в частности, распространяется на корпоративные права Мотор банка, страховой компании "Мотор Гарант" и Винницкого авиационного завода.

Таким образом ВАКС удовлетворил иск Министерства юстиции. Об этом сообщила директор Департамента санкционной политики Министерства юстиции Инна Богатых в Facebook. Страница чиновницы при этом закрыта, но доступ к посту получили СМИ.

"Только что Высший антикоррупционный суд удовлетворил иск Министерства юстиции Украины о применении санкции в виде взыскания активов к Богуслаеву и Кононенко", – сообщила Богатых. По ее словам, в доход государства взысканы:

корпоративные права Мотор банка, страховой компании "Мотор Гарант", Винницкого авиационного завода и др. предприятий;

недвижимость и земельные участки;

денежные средства (сумма не указана);

оружие и другие активы.

Как отметила представительница Минюнста, ВАКС отказал в конфискации "отдельных активов третьих лиц". Минюст будет обжаловать это решение.

Ранее суд продлил арест Богуслаева и его сообщника. Они будут находиться под стражей без права на залог до 10 июня 2024 года.

Богуслаев был задержан в октябре 2022 года вместе с руководителем департамента внешнеэкономической деятельности предприятия. Служба безопасности Украины сообщила, что после начала полномасштабного вторжения России экс-глава "Мотор Сичи" финансировал так называемую "ДНР", уплачивая налоги и сборы в бюджет самопровозглашенной республики.

По данным ведомства, Богуслаев сотрудничал с украинским предприятием, которое с 2014 года находилось под контролем "ДНР" и работало над поставкой авиакомпонентов на предприятия российского военно-промышленного комплекса. Во время обысков правоохранители обнаружили более двух десятков медалей, грамот и почетных наград, врученных экс-президенту АО "Мотор Сич" представителями военно-политического руководства РФ.

Богуслаева и его сообщника обвиняют в коллаборационной деятельности, пособничестве государству-агрессору, содействии террористической организации – ч. 4 ст. 111-1, ст. 111-2, ч. 1 ст. 258-3 УК Украины. Экс-президенту АО "Мотор Сич" также инкриминировано препятствование деятельности военных формирований в особый период – ч. 1 ст. 114-1 УК Украины.

Как сообщал OBOZ.UA, еще в марте 2023 года Богуслаев написал письмо в Офис президента Украины с просьбой добавить его в список на обмен с РФ. Глава СБУ Василий Малюк тогда заявил, что Богуслаева могут обменять на украинских военнопленных, но только после того, как он даст показания. Богуслаеву уже 84 года, так что остаток жизни он может провести в тюрьме.

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