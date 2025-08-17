Вакансий куча, а работать некому: кого ищут работодатели и каких профессий избегает молодежь

Молодежь в Украине стремится к высоким зарплатам от 50 тысяч гривен и карьере в IT или творческих сферах, избегая "тяжелого" рабочего труда. Зато работодатели ищут электриков, сварщиков, водителей, медиков и строителей для критически важных сфер, без которых восстановление страны невозможно.

Об этом рассказал СЕО одного из крупных кадровых порталов в комментарии СМИ. В украинском обществе все более ощутимым становится парадокс: молодежь жалуется на отсутствие достойной работы, а работодатели – на дефицит кадров.

Причина проста, ведь ожидания не совпадают с реальностью. Часть выпускников мечтает о быстром старте в карьере с зарплатами от 50 тысяч гривен, желательно в сфере IT или творческих индустрий. В то же время бизнесу нужны электрики, сварщики, слесари, водители и медицинский персонал. Этот разрыв становится главным вызовом для экономики и восстановления страны.

В соцсетях можно встретить сотни историй о том, как ищут работников на простые вакансии – и не находят. Продавец в магазин, кассир или консультант – места открыты, но желающих нет. Молодежь отвечает коротко, что "минимум от 50 тысяч и удаленно". Причиной становится и влияние соцсетей, в TikTok и Instagram молодые блогеры рассказывают, что зарабатывают по 1000 долларов в день. Часть подростков воспринимает это как реальность и убеждена, что карьеру можно построить без опыта и многолетнего обучения.

Впрочем, на практике получается иначе: реальный рынок труда не готов платить новичку такие суммы. А завышенные ожидания лишь усугубляют кадровый дефицит в критически важных сферах. По данным Государственной службы занятости, наибольшим спросом сейчас пользуются рабочие профессии, медицина, транспорт и логистика:

63% вакансий – это рабочие специальности;

– это рабочие специальности; 35% – специалисты среднего звена;

– специалисты среднего звена; 19% – высококвалифицированные специалисты.

Особенно трудно найти слесарей, электриков, водителей, поваров, продавцов и медперсонал. Рынок буквально "кричит" о нехватке рук.

Чтобы удержать кандидатов, работодатели поднимают зарплаты, предлагают жилье, медстрахование, компенсацию за транспорт и даже бронирование от мобилизации. Однако это не всегда работает, ведь молодежь не хочет идти туда, где "тяжело работать руками".

Минобразования фиксирует, что самые популярные специальности среди поступающих – психология, менеджмент, маркетинг и IT. В этих сферах конкуренция бешеная, а рабочих мест меньше, чем выпускников.

Между тем страна отчаянно нуждается в инженерах, медиках, строителях, аграриях и энергетиках. Но эти профессии остаются менее престижными в глазах молодежи. Государство уже пытается изменить ситуацию, увеличивает госзаказ на "технические" специальности, инвестирует в STEM-образование, создает современные лаборатории в школах. Однако результат станет ощутимым только через несколько лет.

Отмечается, что для восстановления Украины после войны понадобится не менее 1,5 миллиона дополнительных работников. Наибольший спрос будет в сферах:

строительства;

энергетики;

транспорта и логистики;

сельского хозяйства;

медицины и ухода.

Сварщики, электрики, водители грузовиков, врачи и инженеры станут теми, кто фактически будет поднимать страну. Вместе с тем лишь единицы среди молодежи мечтают об этих профессиях.

