Вакансий больше, чем желающих работать: названы сферы, в которых работодатели конкурируют за сотрудников 

В Украине в строительстве на 10 вакансий – менее 14 резюме. А в гостинично-ресторанном бизнесе вообще вакансий больше, чем резюме. На 10 вакансий – менее 7 резюме. Фактически треть рабочих мест может остаться вакантной. Значительная проблема также наблюдается в логистике: на 10 вакансий – менее 8 резюме.

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Об этом говорится в материале OBOZ.UA. Среди рабочих специальностей также критическая нехватка работников. На 10 вакансий – около 7 резюме. В сфере охраны и безопасности соотношение вакансий к резюме – 10 к 5. То есть каждая вторая вакансия может остаться открытой. Для сравнения: еще в 2021-м, до полномасштабной войны, в сентябре в логистике на 10 вакансий было почти 23 резюме (сейчас 8). То есть тогда украинцы конкурировали за рабочие места, а сейчас работодатели вынуждены конкурировать за рабочих.

Категория с наибольшим количеством вакансий – "гостинично-ресторанный бизнес, туризм" – в списке сфер с самой низкой конкуренцией. В то же время среди соискателей настоящая борьба идет за вакансии "дистанционки", говорится в исследовании аналитиков Work.ua.

Больше всего кандидатов прибыло в прифронтовых областях: Херсонской (+4%), Запорожской (+4%), Николаевской (+3%), Одесской (+2%). Заметно увеличилось количество соискателей в категориях "Образование и наука" (+7%) и "Культура, музыка, шоу-бизнес" (+4%), где в августе состоялся наибольший прирост предложений работы.

Тенденция уменьшения количества молодежи на рынке труда началась с июля и продолжалась в течение августа. Это связано с окончанием каникул у студентов. По статистике мы видим, что количество работников в возрасте до 18 лет уменьшилось на 36%. Стало меньше и соискателей от 18 до 24 лет на 7%. Смежная тенденция – уменьшение соискателей без опыта на 12%.

Как ранее писал OBOZ.UA, Государственный центр занятости опубликовал более 266 тысяч вакансий. На единственном портале в госоргане свои вакансии также размещают и международные организации и компании. Большинство из них предлагает зарплату в размере от 50 тыс. грн.

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